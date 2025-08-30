Los vecinos de la zona cero de la Dana alertan de la "okupación" de casas vacías

La llegada de okupas a casas que quedaron deshabitadas tras la riada está causando inseguridad en varias localidades de la llamada "zona cero" y, lo que es peor, miedo entre los vecinos.

Es el caso de Paiporta. En uno de los barrios más céntricos, de los más castigados por la riada, se ha detectado la llegada de varios okupas. hace unas fechas, se vió a uno que un okupa anterior no causó problemas y tenía consentimiento del dueño. Sin embargo, al poco, en otra casa cercana, llegaron cuatro personas que en los primeros días ya protagonizaron un altercado violento que requirió la intervención de la Guardia Civil, la policía y una ambulancia.

Un vecino -que prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad- expresa en COPE su temor no solo por la convivencia, sino también por la seguridad física. Las viviendas afectadas tienen daños estructurales, como huecos profundos y apuntalamientos, que representan un peligro tanto para los okupas como para quienes transitan cerca.

Este vecino y otros residentes ya enviaron un escrito al ayuntamiento en enero para informar sobre las casas abiertas y sin seguridad. El ayuntamiento respondió que la responsabilidad de asegurar las propiedades recaía en los dueños. A pesar de esto, el vecino reconoce que la policía local ha aumentado la vigilancia en la zona.

Pero no es suficiente. El carácter violento de los nuevos "moradores" preocupa y mucho. Una preocupación se extiende a los niños de la localidad, ya que las casas ocupadas están en el camino de la escuela. El vecino teme que los okupas, que ya han demostrado no ser muy pacíficos, puedan representar un peligro para los menores y otros residentes.

Por lo que sabe, algunos dueños de las viviendas no han tomado medidas para asegurar sus propiedades, quedando "abiertas y a disposición de quien quiera entrar". Un propietario en particular respondió que esperaba que "los políticos ya me la derribarán".

En resumen, hay mucha frustración y miedo de los vecinos de Paiporta y de otras localidades, quienes, tras sufrir las consecuencias de la riada, ahora enfrentan una nueva amenaza a su seguridad y tranquilidad debido a la inacción de algunos propietarios y la limitada capacidad de respuesta de las autoridades.