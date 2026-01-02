COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

02 ENE 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Espanyol-Barça, con árbitro catalán; primer mangazo en lengua vernácula, una cosa histórica"

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
