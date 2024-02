Una española que vive en Estados Unidos va a tirar la basura y no da crédito a lo que encuentra: "¿Qué hago?"

Cuando salimos de España nos encontramos con unas costumbres muy distintas a las nuestras. Estados Unidos es uno de esos países que destaca por una cultura un tanto peculiar y en el que puedes ver casi cualquier cosa cuando paseas por sus calles.

Nuria es una española que vive en Florida y triunfa en TikTok por sus vídeos mostrando lo que tiran a la basura los estadounidenses. En la parte 10 de esta serie que está creando ella misma, ha dado con multitud de objetos realmente peculiares que podríamos tener cualquiera de nosotros en nuestra casa y nunca se nos ocurriría tirarlos.

Lo que encuentra una española en la basura en Florida

Lo primero que se encuentra es una aspiradora de la marca Dyson que, para su sorpresa, funciona como si estuviera nueva. "No te creo, ¿qué hago? ¿La dejo? Es que no la voy a dejar, me la voy a llevar, la mía está empezando a fallar y la que cogí en el anterior, solo tiene esta parte", comenta la joven realmente sorprendida.

En la basura también hay una bici que no tiene sillín y un saco de arena, sin abrir, para tus plantas. En su búsqueda, también dan con una barbacoa y no es la primera que encuentran. Además, hay una impresora que aparentemente está en buen estado y un dispensador de agua que "vale una pasta".





Pero la cosa no queda aquí, hay quien ha tirado una televisión que, a simple vista, podría ser nueva o quien ha decidido deshacerse de la cinta de correr que a Nuria le vendría muy bien para su garaje, según explica. Por último, también encuentra unos cojines y una canasta de baloncesto.

El vídeo acumula más de un millón de visitas en TikTok y es que no es para menos, los usuarios que lo han visto no han podido resistirse a comentarlo. "¿Allí no existe Wallapop?", pregunta 'gatita', mientras que 'Su' asegura que "ese paseo es como ir de tiendas sin dinero".





La experiencia de dos estadounidenses al ir al médico en España

Al igual que a los españoles nos chocan ciertas cosas de la cultura de Estados Unidos, cuando alguien de fuera viene a nuestro país se encuentra con situaciones que le resultan peculiares. Esto es lo que le pasó a una pareja de americanos al acudir al médico en España.

"Acabamos de terminar en el consultorio médico porque nos hemos sentido muy mal durante el último mes. Llevo con tos un mes y medio", comienzan a explicar en el vídeo.

Según cuentan, el facultativo les recriminó la tardanza en acudir al centro de salud. Ellos, un tanto sorprendidos, cuentan que al ser estadounidenses tienen "esta mentalidad de que no vamos al médico a menos que ya no tengamos más remedio".

El profesional que les atendió, de malos modos, les quiso recordar que están en España. Esta pareja, inmediatamente después, respondía que les estaba costando un tiempo adaptarse al fácil acceso a la sanidad pública.

"Todavía luchamos para ir al médico, incluso teniendo la increíble atención médica que tienen aquí".

Además, explican el motivo por la que les pasa eso: "Creo que para mí es muy difícil ir al médico porque cuando vivíamos en Estados Unidos era siempre tan caro y siempre había una factura increíble sorpresa. Incluso con seguro, a veces tienes un copago".

Concluyen su historia indicando que les hicieron "una radiografía de tórax para asegurarse de que no teníamos otro problema y mientras nos las hacían solo pensábamos: ¿Cuánto nos costaría esto en Estados Unidos?".

El vídeo cuenta con miles de visitas y los comentarios son de lo más variopinto, como puedes comprobar a continuación.