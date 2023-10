Un español pide paella en un restaurante de Tokyo y no puede creer lo que le ponen: Más de 10 euros

En España nos gusta nuestra gastronomía. No importa la zona en la que vivamos, pero lo que sí está claro es que salimos de nuestra frontera y echamos de menos la tortilla de patata, las paellas o el jamón. Muchas veces, no somos conscientes de la riqueza de nuestra cocina hasta que salimos del país. Y se trata de un hecho que también saben quienes viven fuera de nuestro país, incluyendo a extranjeros.

Así las cosas, es bastante común encontrar restaurantes de comida española fuera de nuestro país. Y nosotros, que echamos de menos nuestra gastronomía, acudimos allí de lleno para deleitarnos con nuestros sabores. Algo que, muchas veces, es todo un reto porque no sabemos qué vamos a encontrarnos ni cómo estará la comida. Esto es lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @megamax, quien ha compartido en la red social su paso por un restaurante español en Tokyo, del que salió bastante insatisfecho y realmente sorprendido.





Para empezar, el joven español cuenta que ya, para empezar, "nadie habla español, así que empezamos bastante mal". Para comenzar pidieron lo que parecía jamón serrano, un plato por el que pagaron unos diez euros" y que, a su juicio, no es ni siquiera jamón. También pidieron unas tapas. "Nos han cobrado otros diez euros aproximadamente. No sé qué es esto. Esto no es español. No sé qué es", agregó el español.

Así las cosas, el joven probó una tostada. "Es la única que hay, no hay más pan. Estamos en un restaurante español y no hay pan", aseguró. Por otro lado, otro de los platos estrella de la gastronomía española también pasó por sus manos: una tortilla de patata. Un plato que, evidentemente, tampoco fue de su agrado.

Visto lo visto, y cuando parecía que ya tenía las esperanzas perdidas en esta comida, llegó la paella, que sí "tiene mejor pinta". Finalmente, tras probarla, aseguró: "Está bastante buena. Se ha salvado el restaurante, pero por esto. Y no es paella. Es un arroz con marisco, pero está bueno".





Un cliente español acude a un bar de Portugal y esto es lo que encuentra al pedir la cuenta

Como ya venimos contando, salir de nuestras fronteras implica, muchas veces, echar de menos nuestra comida o nuestra cultura. Y por ello, en más de una ocasión es posible que nos hayamos sorprendido por lo que encontramos fuera de España. Esto le ocurrió a un español. Se trata del usuario @hematocritico, Miguel López, quien explicó hace unos meses que eran 17 personas y que, como es lógico, tras la consumición pidieron la cuenta. No obstante, lejos de recibir un ticket con el desglose al detalle de lo que habían consumido, les entregaron un trozo de papel con el importe a pagar.









En la imagen que publicó puede apreciarse cómo les dieron un folio, que aparece como arrancado de una libreta, para trasladarles que tenían que pagar 127,60 euros. Pero claro, sin saber lo que habían costado las bebidas (y el resto de productos que habían consumido).

"Restaurante portugués: ¿Nos traes la cuenta? La cuenta", escribía junto a la imagen de la factura final.