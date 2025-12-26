"En España estamos acostumbrados a hacer cola y sentir al de atrás, aquí son muy respetuosos con las distancias en los sitios públicos"

La tiktoker Mireia Roque ha vuelto a captar la atención de las redes sociales con un vídeo en el que reflexiona sobre las costumbres de Estados Unidos que prefiere frente a las de España. En una de sus últimas publicaciones, que ya acumula miles de visualizaciones, la joven explica tres aspectos de la vida cotidiana estadounidense que ha integrado en su día a día y que, asegura, echará de menos. Este tipo de comparativas culturales a menudo generan debate, como se ha visto en otras ocasiones con las diferencias que los españoles encuentran al mudarse a Estados Unidos.

El valor del espacio personal

Uno de los aspectos que más valora Roque es el respeto por el espacio personal. La joven contrapone la situación de las colas en ambos países de forma muy gráfica: "En España estamos acostumbrados a hacer cola y sentir a la persona de atrás casi pegada a nosotros, pero aquí son muy respetuosos con las distancias en los sitios públicos". Según relata en su vídeo de TikTok, al principio le resultaba extraño y tenía que esforzarse por rodear a la gente, pero ahora es algo que valora enormemente.

EFE Varias personas hacen cola en una administración de Lotería en Madrid

Agua gratis y amabilidad en el trato

Otro detalle que destaca es la facilidad para obtener agua gratis. Roque comenta que en Estados Unidos es habitual poder pedir vasos de agua sin coste en restaurantes, bares e incluso discotecas, algo que contrasta con la situación en España, donde "tener que pagar 5 € por una botella cuando tienes sed me toca la moral". Además, menciona la abundancia de fuentes públicas en todo tipo de establecimientos, desde centros comerciales hasta aeropuertos.

Finalmente, la tiktoker resalta la amabilidad en el trato al cliente. Explica que es común que los empleados, ya sea en un gimnasio o en un supermercado, inicien una pequeña conversación con un "¿Hola, cómo estás? ¿Cómo va tu día?". Aunque admite que a veces puede cansar, considera que esta costumbre le "ayuda a quitar el 'piloto automático' y estar más presente", un enfoque que difiere de la forma más directa habitual en España. Estas diferencias culturales en el trato y la educación son un tema recurrente entre quienes viven en el extranjero.

