La diferencia por la cual una chica de Estados Unidos odia su educación comparada con la de España

El sistema educativo de España y Estados Unidos se distingue en numerosos aspectos, desde sus planes de estudio hasta la dinámica en el aula y la interacción social entre alumnos. Sin embargo, existe una peculiaridad que llama especialmente la atención y afecta directamente al aprendizaje de idiomas.

Danielle Grobman, es una joven estadounidense que se mudó a España hace ya algunos meses y se ha convertido desde su llegada en toda una influencer en TikTok (@daniellegrobman). Danielle se ha hecho muy famosa en esta red social porque empezó a subir vídeos sobre lo que más le llamaba la atención de España en comparación con Estados Unidos. Todos sus vídeos se han hecho bastante virales, pero el último que ha publicado, sin duda, es el que más repercusión ha tenido.









¿Por qué pasa esto en Estados Unidos?

En su último clip, se mostró muy dura respecto a la educación americana respecto a los idiomas, en comparación con la que se imparte en Europa. “Cuanto más tiempo vivo en España, más me doy cuenta de lo lamentable que es que los estadounidenses no sepan más idiomas”, comienza diciendo Danielle. Es evidente que hay mucho choque cultural entre los dos países, pero sin duda, este es el aspecto que más le ha llamado la atención.

Esta joven americana comenta que: "En Estados Unidos aprender un segundo idioma es muchas veces visto como un requisito académico más que como una herramienta práctica para la vida". Además, afirma que de pequeña jamás le dijeron que estudiara otro idioma que no fuera el inglés: “Cuando estaba en la escuela, aprender un segundo idioma era solo para aprobar el currículum, nunca aprendimos el idioma para vivir en el extranjero”.





"Tenemos que aprender de los europeos"

Es normal que en un grupo de amigos, y más cuando vienes de fuera y llegas a Europa, haya muchos de ellos que hablen diferentes idiomas. Esta realidad le ha hecho reflexionar sobre cómo se percibe a los estadounidenses en el extranjero. “No fue hasta que me mudé a España y empecé a tener más amigos internacionales que me di cuenta de lo ignorantes que parecemos en comparación con el resto del mundo”, explica Grobman. En Estados Unidos es normal que solo se hable inglés, pero no lo es tanto en otros lugares del mundo, como es el caso de España, donde la diversidad cultural y la variedad de gente hacen que se hablen múltiples de idiomas.









“En mi grupo de amigos me siento como una idiota porque soy la única que no domina al menos tres idiomas diferentes”, confesó la estadounidense, que se siente muy retrasada con respecto a sus amigos. Además, no solo critica a su país en el vídeo, sino que también impulsa a sus compatriotas a aprender otras lenguas: “Tenemos que tomar esto como una señal para intensificar nuestros estudios y aprender varios idiomas”.