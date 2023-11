Escucha un ruido inesperado, se asoma al balcón de su piso en Murcia y esto es lo que se encuentra

Un pueblo de Murcia se ha convertido en viral en TikTok gracias a la siguiente historia. El vídeo en cuestión lo compartía la usuaria Cristina Fernández. En él, se ve como un coche, aparentemente normal, atraviesa una calle. Este vehículo lleva un altavoz y esto es lo que escucha esta chica mientras salía al balcón. Algo excepcional y que no todo el mundo está acostumbrado a ver.

"Señores vecinos, les informamos a todos que ha fallecido la señora doña Carmen Castaño Hernández".

La publicación de la usuaria ya supera casi medio millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más difundidos a través de la red social anteriormente mencionada.

Los comentarios no tienen desperdicio y son muy variados. "¿Pero esto es legal?, "Soy española y en la vida he oído eso", "aquí en un pueblo de Murcia siempre hacen eso, sobre todo los sábados por la mañana", "Yo lo veo como normal", "Es el coche de los muertos de toda la vida. He de decir que cuando los nombres son de tu familia se te encoge el alma" o "Eso será en pueblos pequeños y pedanías, en mi vida he visto ni he escuchado eso", son algunos de los comentarios.

Estas son las dos ciudades donde es más barato enterrar en España: "Por 2.500 euros"

En 'La Tarde', hablamos sobre la situación del sector funerario con el economistaFernando Trias de Bes, que analizó por qué en nuestro país es tan caro enterrar a un familiar, un sector el funerario que se liberalizó a finales de los 90.

Y es que en España, los servicios funerarios tienen un IVA del 21%, algo que encarece mucho el costo total, ya que supone más de un 40% del importe definitivo que pagan las familias para enterrar a los suyos.

Depende de la ciudad, los precios varían mucho ya que, como se ha expuesto en 'La Tarde', "Vigo supera en más del doble el precio del entierro en Cádiz o en Zaragoza. Unos 6.000 en Vigo, 2.500 en las otras dos", exponía Cisneros.

El gasto se reparte de la siguiente manera: el cementerio, una media, de 600 euros. Y luego, esquelas, coche fúnebre, unos 100 euros por una corona mediana. "Pero es que el 42% de ese coste lo suponen los impuestos", recordaba la copresentadora del programa.

Además, el sector funerario en España no estaba liberalizado hasta el año 96, como ha contado Trias de Bes. A partir de ese año, se liberaliza con la idea de que haya competencia, libertad. Escucha la sección al completo en el siguiente audio.

