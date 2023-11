Carlos Herrera, sobre las concentraciones en sedes del PSOE: "Dan alas a quienes ahora se hacen las víctimas"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Qué nervioso está el personal. ¿Cuándo llegará el pacto? Vamos a ver cuánto tiempo hace sufrir Puigdemont a Sánchez.

Ayer pasaron varias cosas importantes, una es que el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont no se ha cerrado. Al final cederá por lo mucho que le conviene, pero de momento el negociador socialista esperaba en un hotel a ser recibido, y ahí sigue. Puigdemont no le va a ahorrar a los socialistas ni una sola humillación.

Nueva imputación de Puigdemont

Las conversaciones se han enquistado en matices técnicos de la Ley de Amnistía. Los negociadores han dicho que los contactos van a continuar pese a la nueva imputación de Puigdemont por el caso de Tsunami Democratic. El juez lleva investigando el caso desde hace cuatro años, lo hace desde la Audiencia Nacional porque siempre se consideró que los actos eran de terrorismo.

La novedad es que la semana pasada la Guardia Civil entregó un informe en el que señala a los políticos que dirigieron la formación de Tsunami Democràtic.

Todo esto pasa porque estamos en una situación delirante en la que el Gobierno de España se negocia fuera de España con un prófugo de la justicia al que se le ha imputado un delito más de los que ya tienen pendientes. Si Sánchez no estuviera negociando con Puigdemont, la noticia sobre su imputación no tendría menor importancia. No es la justicia la que trata de sabotear la investidura de Sánchez, es Sánchez el que ha ido en busca del apoyo de un delincuente para gobernar.

Sánchez ya tiene al Fiscal General del Estado, Álvaro García, al quite de cualquier iniciativa que moleste al César de la Moncloa. La Fiscalía ha dicho que va a recurrir la decisión del juez y va a pedir que la causa salga de la audiencia nacional.

La declaración del CGPJ contra la amnistía

En ese ambiente, el CGPJ sacó adelante una durísima declaración contra la amnistía. Votaron nueve a favor, uno en blanco y cinco en contra. Es durísima a la hora de valorar las consecuencias de la amnistía en nuestro sistema institucional. También explican por qué han hecho ahora esa declaración. Afirman que las descalificaciones de los independentistas contra la justicia española se han visto legitimadas con el discurso del presidente del Gobierno en funciones.

Protestas en las sedes del PSOE

Hoy organiza el PP jornadas parlamentarias y ha convocado para el domingo concentraciones en todas las capitales de España para protestar. Si se quiere protestar contra la amnistía, es mejor hacerlo en concentraciones legales, autorizadas, que frente a las sedes del PSOE. No me gustan las manifestaciones frente a las sedes de los partidos, como no me gustan al domicilio de un ciudadano concreto.

Además de crear tensiones callejeras, dan alas a la sobreactuación de quienes ahora se hacen las víctimas. En cualquier caso, esas imágenes solo benefician a Pedro Sánchez. Alienta un victimismo que distrae del auténtico debate y permite que huyan de su responsabilidad real a la hora de mentir a los ciudadanos y degradar nuestra democracia.