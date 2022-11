La escandalosa receta que se ha hecho viral en las redes por todos sus ingredientes: "Que le prohíban..."

Si hay algo que nos gusta hacer a todos en fin de semana, es ponernos a cocinar porque tenemos más tiempo que nunca. Es entonces, por cierto, cuando nos salen las mejores recetas posibles. Y oye, que si alguna no nos la sabemos, se busca fácilmente en Internet y te queda un plato exquisito.

Eso sí, como siempre, no hay que fiarse de absolutamente todo lo que salga en Internet, porque hay veces que la información que se difunde no es del todo correcta. Y sí, también pasa con las recetas. Si no que se lo digan a todos los usuarios de TikTok que han visto como Berta, una chica de esa red social, compartía una receta de una "pizza" que ha dejado a todos anonadados.

Y no precisamente por la pinta que tenía, si no por todos los ingredientes que usa. Y es que, tal como se observa en el vídeo, parece que la chica no ha cocinado nunca. Para empezar, utiliza una masa de pizza que está caducada desde hace más de un año y, en lugar de echarle base de tomate, le echa de ketchup.

La cosa continúa, porque decide echar prácticamente el bote entero de especias como comino, y, entre medias, echa jamón de pavo, queso, y huevos.

Además de todo, la mete en el horno apenas cinco minutos y todo ello con otras sartenes dentro. Una receta que se ha vuelto viral en las redes y a la que los usuarios han calificado como aberración.

Pero eso no se queda ahí, porque a los días ha publicado otra receta, en la que vuelve a cometer atrocidades culinarias. Esta vez, no sabemos muy bien qué es lo que hace, pero echa muchos litros a la sartén, claras de huevo, huevos y otra vez el bote entero de especias y un plátano casi podrido.

"Si una persona no puede tener acceso a una cocina que le prohíban el acceso a la cocina" comentaba una de las usuarias que veía esta receta. Eso sí, hay que decir que a la "chef" le parece riquísimo.

Una receta de paella que indigna a los españoles

Con la cantidad de seguidores que tiene este plato es normal que se haya extendido a lo largo del planeta, llegando incluso a Canadá, aunque los resultados son algo más que dudosos.

Incluso países que tenemos más cerca, como Egipto, han intentado replicar esta joya gastronómica, pero tampoco lo han conseguido, pues el resultado no tiene nada que ver con la verdadera imagen de la paella.

Se trata de un plato tan importante e icónico para nuestra gastronomía y es tan apreciado que tiene su propio día mundial. Y fue en ese día que la Guardia Civil quiso destacarlo con una imagen que mostró el nuevo "intento" de innovar la paella, por parte de los ingleses.

Y es que la Benemérita lo recordó de la siguiente forma: "Pues a celebrarlo con una... pero de las buenas, no esas cosas que venden por ahí...". Estas palabras ya dejaron entrever que lo que seguía no era nada bueno. Y, a continuación, la publicación venía acompañada de una foto que dejó ver como en el extranjero no entienden cuál es la esencia de este plato. Porque en un supermercado inglés se vendió como edición limitada un "sándwich de paella".Lo nunca visto.

Si ya es raro imaginar un plato de arroz entre dos rebanadas de pan, más raro es ver los ingredientes con que está hecho, pues contenía gambas, pollo, chorizo, tomate deshidratado y, como no, arroz.

Sin embargo, los crímenes contra este plato culinario típico de nuestra gastronomía nacional y símbolo de la cocina valencianano cesan. Pues un usuario de TikTok (@schubeskitchen) con más de 460.000 seguidores, ha subido un video cocinando una "paella", mientras tiene de música de fondo el himno nacional de nuestro país.

Al principio todo va bien, empieza explicando los pasos para cocinar la receta mientras añade los ingredientes: pimiento rojo, cebolla, ajo, tomate y pimienta. Pero la receta se vuelve rara cuando añade un vaso de vino blanco y, en este caso, arroz basmati. Pero, el momento en el que comete el crimen hacia este plato es cuando añade jamón York y salami en la receta.