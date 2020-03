El error que cometes con la tortilla francesa y que estropea este simple plato

La tortilla francesa es uno de los platos más ricos y socorridos que se pueden hacer. Una receta sencilla, con ingredientes que todos tenemos en nuestra cocina, y que puede hacerse en muy pocos minutos. Además, con toda la riqueza nutricional que aporta un alimento como el huevo, uno de los más completos que hay.

El huevo, la base de la tortilla francesa, es un alimento muy completo

El huevo es el único alimento indispensable a la hora de realizar una tortilla francesa y, además de un alimento económico y delicioso, es uno de los productos alimentarios más nutritivos. Un solo huevo incluye la mayoría de micronutrientes necesarios para la vida humana. De hecho, el huevo contiene en su interior todos los nutrientes que le hacen falta a una célula para convertirse en un pollito.

Un huevo grande contiene los siguientes nutrientes:

80 kcal

Proteínas: 6 g.

Grasas: 5 g.

Vitamina B12: 9% de la CDR

Vitamina B2: 15% de la CDR

Vitamina A: 6% de la CDR

Nutrientes como calcio, hierro, potasio, zinc, manganeso o vitamina E.

Por todas estas razones, hacer un plato basado en el huevo como es la tortilla francesa es una buena idea para tu dieta.

La tortilla, un plato muy antiguo

La tortilla es uno de los platos que ha acompañado a la humanidad desde hace milenios. Ya en la antigua Persia eran un plato habitual, y los cocineros franceses la recogen en sus recetarios desde el siglo XIV.

A partir de ahí, su uso se extendió a lo largo y ancho del planeta, siendo a día de hoy uno de los platos más consumidos a nivel mundial

La receta de la tortilla francesa

La tortilla francesa no es un plato tan sencillo como pueda parecer. Sus ingredientes son sencillos: huevos y aceite de oliva o mantequilla. Algunas veces se le pueden añadir otros ingredientes como queso, jamón o champiñones.

Una vez has escogido los huevos, hay que batirlos bien, sin excesos, para asegurarnos de que no se rompa su estructura y así pueda ligarse bien en la sartén. Para ello es importante que no quede demasiado líquido.

Con los huevos ya batidos, hay que calentar la sartén, en la que habrá que depositar el aceite de oliva o la mantequilla a una temperatura adecuada, para evitar que se queme.

Lo ideal es calentar a fuego fuerte antes de echar los huevos en la sartén, y una vez esté la mezcla en su sitio, bajar el fuego. Así la tortilla no se quemará por fuera.

Los errores más frecuentes que cometemos con la tortilla francesa

Estos son los errores más habituales que cometemos al hacer una tortilla francesa:

Utilizar demasiados pocos huevos: lo ideal es usar tres.

Batir demasiado los huevos: es importante no desmontar su estructura para que se puedan ligar bien.

Elegir mal la sartén: es fundamental usar una sartén antiadherente.

