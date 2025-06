Encuentra el coche del vecino mal aparcado y le deja un eficaz mensaje en el parabrisas para la próxima: cuatro palabras

En un contexto en el que la DGT ha anunciado un paquete de medidas para mejorar la seguridad vial y el civismo en las carreteras, entre las que destaca el endurecimiento de las sanciones por aparcar en lugares reservados para personas con movilidad reducida o invadir carriles bus, los usuarios son cada vez más ingeniosos para apañárselas.

Y es que el Real Decreto 465/2025, publicado en el BOE, actualiza la señalización vial para evitar confusiones en parkings y zonas de estacionamiento regulado. Sin embargo, pese a los esfuerzos institucionales, algunos conductores siguen ignorando las normas, lo que ha llevado a iniciativas vecinales como la que ahora protagoniza las redes.

El mensaje tras un mal aparcamiento

El caso compartido por 'Lío de vecinos' ocurrió en un parking comunitario, donde un vehículo gris ocupaba parte de dos plazas, un comportamiento habitual en los llamados jetaparkings —término acuñado en redes para quienes aparcan de forma egoísta— 2. El autor de la nota, cuyo nombre se desconoce, optó por un mensaje conciso pero efectivo: "Lo siento por el golpe, aquí no se puede aparcar". La fotografía del papel, colocado en el parabrisas con pulcritud, rápidamente acumuló comentarios de apoyo. "Hay que ser gilipollas para aparcar así", escribió un usuario, mientras otro bromeaba: "Con dos... [lo que rima con Torrelodones]".

La estrategia no es nueva. De hecho, refleja una táctica similar a la que emplea el humorista Miguel Miguel, colaborador de El Hormiguero, en su barrio de San Sebastián de los Reyes. En una entrevista en el podcast Torreznos, el presentador explicó su método para lidiar con los coches mal estacionados: "Llevo siempre un cuadernillo y dejo notas tipo 'Perdón por el golpe'. El vecino baja corriendo, revisa el coche y se tira siete minutos buscando un arañazo que no existe... el mismo tiempo que yo he tardado en aparcar". Miguel, conocido por su humor ácido, añadió: "Si les importa tanto su coche, ¿por qué lo dejan en medio como si tuvieran una 'p** gorda'?"

El debate sobre la efectividad de estas acciones

Mientras algunos aplauden la creatividad de estas notas, otros cuestionan su utilidad. Para la DGT, el camino es la sanción económica: en 2025, las multas por ocupar plazas de movilidad reducida superarán los 200 euros, y se ampliarán los controles con cámaras inteligentes. Sin embargo, como señala un experto en movilidad citado por El Correo, "la convivencia en parkings requiere educación, no solo represión".

Ejemplos como el de un vecino de Barcelona, que dejó su plaza libre durante las navidades con un cartel de *"Disponible hasta el 29/12"*, demuestran que hay alternativas constructivas. No obstante, las anécdotas virales, como la del motorista que aparcó su moto en una plaza de coche y recibió una nota insultante, revelan que el conflicto sigue latente.

Entre el humor y la normativa

En cualquier caso, la viralización de estas historias subraya un problema recurrente en las ciudades españolas: la falta de civismo al aparcar. Mientras la DGT apuesta por radares y sanciones, ciudadanos como el autor de la nota o Miguel Miguel recurren al humor —y a la psicología— para enviar un mensaje. ¿Funcionará? Como ironizaba un seguidor de 'Lío de vecinos': "Al menos el dueño del coche gris ya sabe que, la próxima vez, le puede caer algo más que un papelito".

Mientras tanto, Tráfico recuerda que, desde enero de 2025, los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular por zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes 4. Una medida que, quizá, libere plazas de parking... y reduzca la necesidad de notas sarcásticas.