El dueño de un piso deja de piedra a unos posibles inquilinos al responder 11 años después: "He estado fuera"

¿Alguna vez has tenido que buscar un piso para alquilar? Si lo has hecho, es muy probable que hayas recurrido a portales online para agilizar tu búsqueda. En estas páginas web puedes encontrar ofertas de todo tipo, desde pisos que realmente merecen la pena, hasta otros que son realmente pequeños.

Puede haber ofertas puestas por una agencia y otras que pone el propietario. La comunicación para poder ver el piso genera situaciones un tanto surrealistas, como la que vivió Miguel Ángel, un joven que ha compartido lo que le ha ocurrido a través de la red social X (anteriormente Twitter).





"Hola, somos una pareja de 30 y 32 años, interesados en ver el piso con trabajo desde hace 8 años", escribía Miguel Ángel el 17 de febrero de 2002, mostrando su interés por un piso encontrado en 'Idealista'. El mensaje no obtuvo respuesta, por lo que el joven se olvidó de él hasta el 18 de diciembre de 2023.

Respuesta 11 años después

Más de 12 años después, el propietario de la vivienda ha decidido contestar al posible inquilino con total naturalidad, como si no hiciera 11 años y nueve meses desde que Miguel Ángel se hubiera interesado por alquilar dicha casa.

"Después de 11 años me ha llegado respuesta de un propietario de una vivienda en alquiler en Madrid. Me parece divertido compartirlo. Se le hizo largo el finde. También me sorprende en ese periodo que se haya casi duplicado el precio de la casa", escribía en la red social junto a una captura de la conversación con el propietario.





Este le pide que le llame por teléfono y asegura que ha estado "fuera el fin de semana" por un "entierro". "No he visto nada hasta ahora", añade. La guinda del pastel es el final del mensaje en el que casero explica que es muy "dejado" con los mensajes y los mira "de vez en cuando".

"Disculpa por no contestar antes", concluye, como si el tiempo se hubiera congelado entre ambos mensajes y no hubieran pasado casi 12 años.

El post ha triunfado en la red social, acumula cerca de 200.000 visualizaciones y tiene multitud de comentarios comentando la surrealista situación. "Ojalá contestarle en 2034: "perdona, estaba un poco liado estos días"", escribe Javi Álvarez, mientras Holmes se fija en la edad de los inquilinos: "Lo peor de todo es saber que ya pasáis los 40", comenta.

Viral por lo que encuentra al abrir un piso que lleva 50 años abandonado

Visitar un piso, como tenía intención de hacer Miguel Ángel, es lo habitual tanto a la hora de alquilar como de comprar. Sin embargo, hay quienes se arriesgan a adquirir un piso sin verlo y llevarse la sorpresa al verlo por primera vez después de hacer el pago. Es el caso de un usuario de TikTok que responde al nombre de 'mellamancarre'. Ha comprado un piso en Valencia que lleva 50 años cerrado y se ha hecho viral al enseñarlo en vídeo.

Las imágenes son realmente impactantes, en poco más de un minuto, este joven enseña cómo está la casa después de cinco décadas sin nadie dentro. Aún conserva muchos de los muebles e incluso multitud de mobiliario como si siguiera viviendo una familia en la vivienda.

"Hemos comprado un piso que lleva 50 años cerrado. Lo compramos sin haberlo visto, este fue el día que entramos por primera vez, costó bastante. Tras 3 horas ya estaba abierto y esto es lo que encontramos", comienza diciendo, antes de ir recorriendo una a una todas las estancias de la casa.