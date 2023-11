Dos valencianos van a Londres y lo que hacen allí deja sin palabras todos: "No todos los héroes llevan capa"

Que las recetas españolas triunfan más allá de nuestras fronteras es un auténtico hecho. No hay más que apuntar al furor que causan platos típicos como la tortilla de patata, el jamón o la paella en todos los turistas extranjeros que vienen a nuestro país. Y no solo los que vienen, sino las adaptaciones que se hacen en sus países sobre nuestros platos más típicos. Si bien es probable que lo hagan sin mala intención, en más de una ocasión hemos visto auténticas barbaridades que, de puertas para adentro, nos resultan incluso raros. Más aún cuando se trata de nuestra comida.

Y sí, una de esas adaptaciones está la paella con chorizo o ingredientes inimaginables que se le agregan al arroz y se vende, muchas veces, como una "auténtica paella española". Un debate que a más de uno le habrá valido discutir con algún conocido. Por ello, este tiktoker español ha salido a plena calle en Londres con varios carteles, haciendo dos peticiones de lo más particulares a los ciudadanos.

"No more chorizo"

En pleno Camden Town, barrio londinense muy famoso por los mercados y los pubs tradicionales, estos tiktokers españoles mostraron varios carteles. El vídeo puede verse en su cuenta de TikTok @jajajers. Estos valencianos mostraron, en primer lugar, un pedazo de cartón donde ponía: "No more chorizo in the paella, please" (no más chorizo en la paella, por favor).

Lejos de quedarse satisfechos, sacaron un segundo cartel: "Stop saying valencian paella when is rice with things" (parad de decir paella valenciana cuando es arroz con cosas).

Dos mensajes que sí, evidentemente deja ver el asombro de muchos locales. Sin embargo, los valencianos también fueron los protagonistas de muchas fotografías y más de alguna sonrisa entre los locales.





Las reacciones de las redes

Si bien es cierto que se trata de una acción un tanto controvertida que podría haber ofendido a más de uno, afortunadamente muchos se lo tomaron con humor y las reacciones no se hicieron esperar. "No todos los héroes llevan capa", escribe un usuario. Este comentario recoge el mayor número de 'me gusta' del vídeo. Otra, por otro lado, pide que vaya Canadá y haga lo mismo. "Paella around the world. Cómo molaría ese formato", responde el autor del vídeo.

A partir de aquí, hay quienes apoyan la premisa: "No se puede poner chorizo, no tiene lógica, es como si al kebab le pones pescado", "Podías añadir "sin ketchup" también" o "luchemos por nuestros derechos" son solo algunos de los mensajes que apoyan la acción del tiktoker español.





Otros, sin embargo, defienden el chorizo en la paella: "¿Qué tiene de malo?", "Yo soy española y me encanta echarle chorizo" o "El chorizo está bueno donde lo pongas" son otras de las muchas respuestas que defienden que se pueda incluir este ingrediente a la famosa paella española. Eso sí, dice otro usuario, "no lo llamo paella" pese a agregarlo.

Sea como sea, el vídeo acumula ya más de 260.000 visualizaciones y tiene casi 30.000 'me gusta' y más de 700 comentarios.

Un cliente español acude a un bar de Portugal y esto es lo que encuentra al pedir la cuenta

Como ya venimos contando, salir de nuestras fronteras implica, muchas veces, echar de menos nuestra comida o nuestra cultura. Y por ello, en más de una ocasión es posible que nos hayamos sorprendido por lo que encontramos fuera de España. Esto le ocurrió a un español. Se trata del usuario @hematocritico, Miguel López, quien explicó hace unos meses que eran 17 personas y que, como es lógico, tras la consumición pidieron la cuenta. No obstante, lejos de recibir un ticket con el desglose al detalle de lo que habían consumido, les entregaron un trozo de papel con el importe a pagar.

Restaurante portugués :

¿Nos traes la cuenta?

La cuenta : pic.twitter.com/eGKcr1XFLo — El Hematocrítico (@hematocritico) August 6, 2022





En la imagen que publicó puede apreciarse cómo les dieron un folio, que aparece como arrancado de una libreta, para trasladarles que tenían que pagar 127,60 euros. Pero claro, sin saber lo que habían costado las bebidas (y el resto de productos que habían consumido).

"Restaurante portugués: ¿Nos traes la cuenta? La cuenta", escribía junto a la imagen de la factura final.