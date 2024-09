Las dos letras que nunca verás en una matrícula de coche: no son las vocales

Son cientos de matrículas las que vemos todos los días tanto en las ciudades como en las carreteras, y también muchos los que miran sus combinaciones de números y letras que tienen ya que al ser un número de 4 cifras podemos pensar en fechas, si es capicúa o si tiene un significado especial para alguien ese número. Además, en el caso de las letras, la curiosidad también nos domina, ya que podemos pensar en combinaciones que correspondan principalmente a siglas o iniciales.

Hasta el año 2000, en España teníamos un sistema de matriculación que se caracterizaba por identificar, en primer lugar, la provincia en la que se había matriculado el vehículo (MA, Málaga; GU, Guadalajara o S, Santander, entre otras), y después un sistema alfanumérico que consistía en 4 números y una, y después, dos letras, siguiendo el orden del abecedario.

Este sistema provincial, que comenzó en 1970, terminó en el 2000 debido a que se agotaron las combinaciones en algunas de las provincias más pobladas, como Madrid y Barcelona, donde se alcanzaron cifras como M-XXXX-ZT, en el caso de Madrid, o B-XXXX-WN, en Barcelona. Motivo también por el que, con la escasa población de otras provincias como por ejemplo Teruel o Segovia, solo se alcanzasen matrículas como TE-XXXX-I o SG-XXXX-J, respectivamente.

Ramudo Coche de Policía en clérigos

Al cambiar el sistema provincial por el alfanumérico actual de 4 números y 3 letras, se perdió la identificación provincial y también otros rasgos de los que puede que no te hayas dado cuenta. ¿Alguna vez has pensado en por qué las combinaciones actuales no tienen ni letras vocales ni las consonantes Ñ y Q?

El motivo es sencillo

Ahora, el sistema que tenemos, con matrículas que comenzaron por la 0000 BBB y ya está terminando con la letra M, con combinaciones como MVD, permite más de 90 millones de matriculaciones y se estima que se agotará en la década de 2050, aunque estas cifras dependen de la cantidad de vehículos que compremos en España. Recordar que son 10 mil vehículos por combinación.

Pues bien, la no utilización de estas letras Ñ y Q y las cinco vocales, tienen como motivo el evitar dar lugar a posibles palabras malsonantes, nombres o siglas que puedan identificar a organizaciones, instituciones o compañías. Sin poder utilizar estos caracteres, se anula la posibilidad de formar, por ejemplo: siglas como la organización terrorista ETA, la palabra malsonante ANO, o nombres propios como FER, de Fernando.

Además, en el caso de las consonantes Ñ y Q, la finalidad es evitar la confusión con la letra N y con el número 0, respectivamente. Tampoco se utilizan las que antes sí que estaban en el abecedario como consonantes, CH y LL, que actualmente ya no se consideran como consonantes.

Aun así, no se ha evitado el problema

Este problema, que realmente no afecta al funcionamiento de las matrículas, ya que su correcta lectura y no confusión por parte de cámaras, radares o agentes de la autoridad, sí puede dar origen, incluso solo con consonantes, a siglas o expresiones malsonantes. Los ejemplos, seguro que los hemos pensado todos.

Muchos pensaremos en DPM (de p*** madre), el insulto que tiene como iniciales HDP, o incluso de otros idiomas, como FCK (te te f*****) o NZS, de Nazi.

Además, también hay instituciones o empresas que pueden ver sus siglas, como la propia DGT, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el Parque de la Guardia Civil (PGC), el antiguo servicio de inteligencia ruso (KGB), la compañía de cruceros MSC, la televisión inglesa BBC, o las comunidades autónomas de Castilla y León (CYL) o Castilla-La Mancha (CLM).

También podemos encontrarnos por la calle algún vehículo de la marca BMW, que lleve en un matrícula las propias siglas de la marca MBZ y sea un Mercedes Benz.

Matrículas especiales

Aun así, este caso polémico va asociado a las matrículas convencionales con las que matriculamos un vehículo los ciudadanos, pero que también se encuentran en camiones, furgonetas, ambulancias o policías municipales, entre otros.

Pero en el parque móvil español sí que podemos encontrar matrículas que contengan vocales o incluso menos de tres letras. Algunos ejemplos los podremos encontrar el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Ejército de Tierra (ET), el Ejército del Aire (EA).

Además, también hay matrículas con colores de fondo, como el azul para Taxi y VTC generalmente, el amarillo de los ciclomotores o el rojo, verde o naranja, si se trata de vehículos diplomáticos extranjeros.

Otros casos son los que llevan una matrícula como la de nuestro coche, pero con una letra delante, que será la E de Especial, la T de turístico, a H de histórico o la R de remolque, que además en el caso de esta última, es de color rojo.