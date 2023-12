Desvela la tradición que siguen los madrileños cada Navidad y manda un mensaje a sus vecinos: "Id a Vigo"

En pleno mes de diciembre, las calles de la mayoría de ciudades de España están llenas de gente disfrutando del ambiente navideño. Mercadillos de todo tipo, luces que adornan las calles o belenes son algunos de los atractivos que invitan a salir a calle en estas fechas.

Aunque en casi todos los rincones de España se respira un gran ambiente por Navidad, en algunas ciudades la afluencia de personas es especialmente alta, sobre todo en la capital. Pasear por el centro de Madrid en el último mes del año supone todo un reto para turistas y madrileños, por ello, hay quienes prefieren no visitar las calles que rodean la Puerta del Sol, como Jorge Yorya.





'El mensaje de un madrileño por Navidad'

El humorista ha compartido un vídeo en sus redes sociales que ha titulado 'Mensaje de un madrileño por Navidad' en el que explica, de una forma realmente divertida, cómo están las calles de la ciudad durante este mes de diciembre.

"Me presento como madrileño para hablaros de una costumbre de los madrileños en esta época del año: no bajar al centro de Madrid porque no cabe más gente", comienza diciendo, antes de relatar una serie de tradiciones que realizan todos aquellos que vienen de fuera y que provocan aglomeraciones notables.

"Con la Navidad, marabuntas de provincianos inundan las calles con la intención de disfrutar la gloriosa visión del tendido eléctrico reciclado de Cortylandia y comprarle un gorro de los Minions a un niño que solo puede pensar que está viviendo Guerra Mundial Z con luces de colores. Está la Gran Vía que parece el Titanic a mitad de hundirse, que se cae la gente de las carreteras porque no cabe un fulano más en la acera".





Y es que, como explica Jorge, "lo tradicional en Madrid es hacer colas" en multitud de sitios que enumera con un toque divertido: "Comerse cuatro horas en Doña Manolita para pillar tres boletos y un rasca, llámalo tradición no ludopatía. Qué hagáis tres horas de cola por unos churros ya me parece de cárcel, pero ¿de verdad hay gente haciendo cola para entrar a Primark? ¿Qué clase de tradición es hacer que Primark parezca un nido de termitas? ¿No tenéis pijamas en Castilla?"





En este punto, hace un llamamiento a todos los españoles que le estén viendo para remediar esta situación: "Como madrileño lanzo una invitación, id a Vigo, allí la Navidad dura cuatro meses, están más preparados que nosotros". "No cabe otra familia gritándose en un Ginos con jerséis de renos. Id allí, a Abel Caballero le va a hacer ilusión, repartámonos, al menos desde noviembre ya tienen luces, podemos organizarnos", añade.

Para concluir, lanza un último y contundente mensaje para todos aquellos que escojan la capital para disfrutar de unos días esta Navidad: "Y si aun así venís, espero que disfrutéis de nuestra ciudad y nuestras tradiciones que son comer tierra burrito y esquivar patinetes de globo".

Viral en TikTok con su llamamiento a los españoles por Navidad

El vídeo acumula miles de visitas entre distintas redes sociales, como TikTok, Instagram o YouTube y los comentarios son de lo más variados, desde aquellos que están de acuerdo completamente con Jorge hasta los que son de Vigo y se quejan de lo masificada que está también su ciudad en estas fechas.

"Muy bueno, pero es lo mismo que sienten los de la playa cuando llega el verano, es lo que hay", responde Paula, resignada, mientras que 'Kuervo' asegura que "se tenía que decir y se dijo".