25 años de Titanic: El gran error que cometió Cameron en su película

Confieso que me ha costado decidir el sonido con el que arrancar la historia que vamos a compartir a continuación. Porque sobre ella se ha escrito, cantado, rodado para cine y televisión, a veces en serio y con datos. Pocas, en realidad. Casi siempre con opiniones o suposiciones erradas por interés o mala fe. Y tampoco han faltado los chistes y las bromas. De hecho, siendo uno de los instantes históricos más narrados y comentados, si te digo Titanic. ¿Qué te es lo que te viene a la mente?

Como si solo DiCaprio hubiera muerto en ese naufragio. Y hasta Cameron ha tenido que pedir un estudio científico para determinar si cabía o no en la tabla con Kate Winslet. Por cierto, ahora dice que cabía, pero siendo el director de la cinta solo pensó en la salvación de ella. Luego está si se partió, si no, si el capitán obró bien, si la tripulación y pasajeros obraron correctamente. Hay más leyendas y rumores que verdades. Y no porque no las haya. Luego hablaré con quien las sabe y proclama. Antes quiero que escuches el ruido del océano, el lugar en donde se encuentra el Titanic. Donde se escucha el eco de una historia, que es más que seguro que no conozcas, de una de las muchas personas que terminó naufragando.

Uno de los nombres de la tragedia era Arteagaveytia, un hombre que pretendía ir a Cherburgo. Había partido de España con sus padres, pero que tras criarse entre Uruguay y Argentina hizo mucho dinero.

Arteagaveytia pretendía dirigirse a Cherburgo, Normandía, a tiempo de embarcar en el Titanic y llegar a EEUU. Envió una última carta antes de partir. En ella hablaba de asuntos familiares y del tamaño y lujos del trasatlántico. Viajaba en primera codeándose con magnates como Benjamín Guggenheim, los Astor, Strauss o el mismísimo director de la compañía. Cuando tuvo lugar el naufragio, pese a sus 71 años, aguantó durante horas sobre una hamaca que hizo funciones de balsa. Hay un testigo que lo demuestra: su reloj. Fue rescatado junto al cuerpo y señala las 4:53. El momento en que se detuvieron maquinaria y corazón. No era DiCaprio. Y por eso no conoces su historia. Este año serán 101 años de aquello.

Tal y como nos cuenta Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic, tuvo la oportunidad de poder entrevistar a nueve supervivientes del hundimiento del Titanic. "No están de acuerdo en todo. Hay muchas cosas que dicen que es verdad, lo de los músicos, la escalera, pero hay otras que unos dicen que sí y otros dicen que no. Probablemente vienen de ahí todas las historias que se han contado, algunas de ellas increíbles (...) Hay mil versiones. Pero ahora, a estas alturas del tiempo, ya se sabe absolutamente todo", explica Ferreiro en 'Herrera en COPE'.

Los grandes errores de Cameron

Las personas que siguieron de cerca este naufragio recalcan que hubo cosas que se hicieron bien, aun cuando se decía lo contrario. Además, en la película de Cameron hay tres grandes errores que aparecen, pero que nunca ocurrieron en el Titanic. "El primero fue que suicidó al primer oficial, cuando en absoluto fue así", comenta el presidente de la Fundación Titanic. Durante el naufragio no se disparó ni una sola arma, salvo las bengalas salvavidas. "El primer oficial fue uno de los héroes del naufragio, ayudó a salvar a mucha gente y murió intentando cortar el cabo que unía el bote con el pescante para que el bote cargado de gente pudiese ser arriado a la mar", aclara. El primer oficial tuvo la mala fortuna de que el cabo, una vez que lo cortó, salió disparado con el peso del bote, le dio en la cabeza y cayó al mar ya muerto. La familia de este primer oficial llevó a los tribunales a Cameron por como habían matado al primer oficial que representaba a su antepasado en la película y Cameron perdió y tuvo que pagar una buena multa por ello.





"El otro error era que cerró las verjas que separan la primera clase, de la segunda y la segunda de la primera, nunca se cerraron y nunca se cierran en ningún barco (...) Se pusieron porque eran las verjas sanitarias. Cuando el barco llegaba a puerto, tenían que cerrarse para que los tripulantes no se escaqueasen de la revisión médica que tenían que pasar", explica el presidente de la Fundación Titanic.

Historia de unos de los músicos

Una de las historias más sorprendentes es la del padre de uno de los músicos del Titanic. Siempre se subrayó la impagable actitud de los músicos y se habló de gratificar a las familias de los ahogados. Pero el día 14 de mayo, un mes después del naufragio, el padre de uno de los ellos, un escocés de 21 años,Jhon Law Hume, recibió una carta de la agencia de música CW y FN Blanck, empresa que los había contratado para formar la orquesta del Titanic.

Cuando abrió el sobre esperó encontrar unas palabras de condolencia por la muerte de su hijo, y lo que se encontró fue una reclamación de 5 chelines que le quedaban pendientes de pago por el uniforme de la orquesta. Jhon Law Hume, violinista, tenía un contrato de 6 libras y 5 chelines al mes, pero tenía que pagarse el uniforme que utilizaba y que solo se puso 4 días. "Los músicos no formaban parte de la tripulación del barco, sino que fueron contratados por una empresa y esta, fue la que les hizo pagar los uniformes. A este pobre chico le quedaban 3 libras y 3 chelines y la empresa se lo reclamó al padre", cuenta Jesús.