¿Quién fue doña Manolita? La historia de la lotera más famosa de España

El adviento, las luces de Navidad, los villancicos y la ilusión. Todos tienen un denominador común: la Navidad. La época más especial del año para muchos. Y, apenas unos días antes, esa ilusión se ve reflejada en unos décimos que te pueden cambiar la vida. La Lotería de Navidad. Si hablamos de la Lotería de Navidad tenemos que hablar de la Administración de lotería más famosa de España: Doña Manolita.

Situada en el número 22 de la madrileña calle del Carmen, doña Manolita reparte suerte para miles y miles de personas año tras año. Pero esa no siempre ha sido la ubicación de la Administración, aunque eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Por lo pronto, viajemos al pasado para conocer la historia de la lotera más insigne de nuestro país.









Manuela de Pablo, hija de un maestro de la obra, nació en el céntrico barrio madrileño de Chamberí en 1879. Apenas se tiene información sobre su juventud, pero sí se tiene constancia de un dato, cuanto menos sorprendente. Su primer negocio no fue una Administración de Loterías. De hecho, fue un estanco ubicado en la calle Hortaleza. Fue en 1904, con 25 años, cuando abrió la Administración nº 67 en la calle San Bernardo.

La suerte, en Zaragoza

Se cuenta que al principio no repartía mucha fortuna, y la que tenía la solían recibir los alumnos de la Universidad Central de Madrid, ubicada en el mismo barrio que su Administración. En busca de la suerte, se fue hasta Zaragoza. Y ese mismo año, cuentan que repartió su primer premio gordo. Esto contó al diario Crónica: "El año 1926, harta de que no correspondiese jamás a esta administración un premio que valiese la pena, hice cuatro viajes a Zaragoza, y en los cuatro tuve la suerte de ver a la Pilarica con su manto rojo, que es signo infalible de fortuna. Pedí unos números que se me ocurrieron sin saber por qué, los vendí en mi casa y el premio gordo de Navidad fue conmigo aquel año, siendo éste el comienzo de mi fama como lotera". Desde luego que es un fantástico relato para dar por iniciado un mito que se alargará durante décadas y décadas.





Ya unos años después, en 1931, trasladó su sede hasta la céntrica Puerta del Sol, y con otra en la Gran Vía. Seis años después, sufrió bombardeos de la Guerra Civil que destrozaron parte del local.

Doña Manolita, que estuvo casada con un picador retirado, estuvo vendiendo lotería hasta prácticamente sus últimos días. Fallecía en 1951, con 72 años, y sin descendencia por lo que la administración pasó a manos de su hermana Carmen de Pablo. De ella pasó a su hijo, Alfredo Salgado, quien huyó de España por sus deudas con Hacienda.

Y llegamos hasta el año 2011, que fue cuando los herederos trasladaron la sede de doña Manolita hasta el número 22 de la calle del Carmen, y así hasta hoy, que sigue repartiendo suerte año tras año.

La realidad es que doña Manolita es más que un mito en la historia de nuestro país. Musa de escritores, pintores y músicos, su historia está contada en canciones de autores tan míticos como Joaquín Sabina.