Un vecino de Madrid recuerda a Juanma Castaño lo que hacía hace 20 años y no da crédito: "Qué bueno era ya"

Ni afonía ni síntomas de agotamiento: la voz de Paco González sigue enganchando cada jornada de Liga o Champions a millones de oyentes con la misma energía que en sus primeros días, hace ya más de tres décadas. Lo mismo ocurre con Manolo Lama. Acumula 40 años narrando partidos desde que José Joaquín Brotons le pidió que narrara un partido de baloncesto.

Ahora es una de las voces más conocidas de la radio. Menos tiempo lleva Juanma Castaño, pero su capacidad de reunir a miles de personas es igual de efectiva. Pero, ¿y si hubiera alguien que prefiere escuchar ahora lo que hacían hace tiempo?

Audio





Ese es Juan Morán, un oyente muy especial que no escucha los programas actuales, pero sí los de hace 20 años. Este martes pasó por El Partidazo de COPE. Le hizo a Juanma Castaño un repaso sobre lo que pasaba en el mundo del deporte en el momento en el que estaba escuchando, concretamente, agosto de 2004.

De esa época recordamos la entrevista de José Ramón de la Morena a Florentino Pérez y su pregunta sobre el baloncesto, donde el presidente blanco demuestra que no estaba al tanto de la actualidad del equipo porque le dice que habían estado a punto de fichar a Kambala y ya lo tenía.

Juanma Castaño hace 20 años

Otro momento que pudimos escuchar fue la entrevista de Juanma Castaño a Carlos Sastre tras una etapa en el Tour de Francia y el enfado del ciclista por las preguntas del actual director de El Partidazo de COPE. En ese momento, era una de las voces del ciclismo en la Cadena SER. Ahora da noticias de trascendencia mundial. Sus inicios arrancan hace casi 30 años cuando se plantó en Radio Gijón para pedir el número del Pitu Abelardo. Su objetivo era entrevistarlo para el periódico que hacían en el colegio. En ese momento apenas había soplado 15 veces la tarta de cumpleaños.

El periodista comenzó en 1993 en un programa de SER Gijón llamado 'Jóvenes y Campeones', de donde pasó a Carrusel Deportivo. Después llegó a Madrid, donde se hizo un hueco en la redacción nacional. Juanma Castaño pasó a estar en las concentraciones de la selección española, en La Vuelta, en el Tour de Francia y en el Giro de Italia.

Fue el momento en el que también dio el salto a la televisión, en la que cubrió eventos como la Eurocopa 2008 o el Mundial 2010. El siguiente pasó fue la dirección de El Partidazo de COPE, al que consiguió hacer líder de la radio nocturna deportiva desbancando a la SER después de 25 años.

"Qué bueno era"

Mucho ha cambiado la radio deportiva nocturna de hace un par de décadas a la de ahora. De la guerra de trincheras, como lo fuera cuando José María García y José Ramón de la Morena mataban moscas a cañonazos para ser líderes en audiencia y desprestigiar al contrario, al momento actual.

Juanma Castaño trabajó en ese instante, en esos programas que Juan Morán escucha en la actualidad, mientras hace ejercicio, como reconocía en El Partidazo de COPE. En uno de los últimos, precisamente, el director del programa más escuchado de la radio deportiva nocturna actual era protagonista.

Juan Morán le recordó a Juanma Castaño lo que hacía en el momento del último programa que ha escuchado: "No escucho programas de radio de 2023, estoy escuchando los de 2004 ahora; estoy en el 2 de agosto de 2004. El Real Madrid acaba de volver de Japón y tenía casi fichado a Vieira. Empecé por 2003 y escucho un programa cada día. Tú Juanma, estás a punto de irte de vacaciones, has vuelto del Tour y te vas. Has entrevistado a uno que se va a hacer la vuelta al mundo de ocho años y le pregunta qué se va a llevar en la maleta". La reacción del presentador de El Partidazo de COPE no pudo ser otra.