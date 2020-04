¿Debemos desinfectar las barras de pan? ¿Cómo?

Sabemos que tenemos que tener precaución cuando vamos a hacer la compra al supermercado porque es posible que alguien contagiado por coronavirus toque una caja de leche, un envase o un paquete de pasta. Y cuando llegamos a casa tenemos que desinfectarlo. Pero qué ocurre cuando vamos a una panadería.

¿Debemos desinfectar las barras de pan?

El pan es uno de los alimentos que más se consume en los hogares. Durante el confinamiento, la venta de harina y levadura se ha disparado porque muchos han optado por fabricarlo en casa para evitar salir a la panadería.

No está demostrado que se pueda transmitir el coronavirus a través del pan, según ha informado la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), “los científicos y las autoridades de todo el mundo están monitoreando la propagación del virus y no ha habido informes de transmisión a través de los alimentos”. Por tanto, no es necesario desinfectar las barras de pan, pero si te quedas más tranquilo puedes hacerlo.

Si debemos tener precaución con el envoltorio donde viene el pan. Es decir, la bolsa de papel o de plástico, porque estos no estarían exentos de poder ser una fuente de transmisión del coronavirus. Por eso, es aconsejable que al llegar a casa los tires y metas tus barras de pan en un recipiente que esté desinfectado.

Aunque todos los trabajadores de las panaderías, quienes despachan las barras de pan o los empleados del supermercado siguen las recomendaciones de Sanidad como el lavado de manos adecuado, no tocarse los ojos, la nariz ni la boca, estornudar o toser en el codo y por supuesto mantener la distancia de seguridad.

¿Cómo desinfectar las barras de pan?

Te hemos contado que la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos por el momento no tiene constancia que se transmita el coronavirus a través de los alimentos. Pero si quiere quedarte más tranquilo puedes “desinfectar” el pan calentándolo a más de 50º en el horno o en el tostador.

El resto de productos del supermercado cuando llegamos a casa los desinfectamos utilizando un trapo mojado en lejía o con agua y jabón. Sin embargo, esto no podemos hacerlo con el pan.

Antes de tocar con tus manos las barras de pan sigue el proceso de desinfección. Si llevas guantes quítatelos de una forma que no toques tu piel con ellos y lávate las manos durante al menos 30 segundos con agua y jabón.

Vídeo

Uno de los bulos que están circulando por WhatsApp dice que el pan es el principal foco de contagio. No te lo creas, se trata de un bulo.

Y si por otro lado decides hacer pan en casa porque eres de los afortunados que tienes harina ya que suele estar agotada en todos los supermercados. Te proponemos cuatro tipos de pan que puedes hacer desde casa y así evitarás salir a la calle durante el confinamiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cómo hacer tortitas de chocolate ligeras cuando no tienes nada en casa

¿Sabes cómo hacer gel desinfectante de manos en casa?