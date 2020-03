Cuatro tipos de pan que puedes hacer en casa para respetar la cuarentena

Ir a la panadería es una de las excepciones que contempla el Estado de Alarma para poder salir de casa durante la cuarentena. Pero y ¿sí hacemos nuestro pan en nuestro horno y evitamos salir?

Aunque solo salgamos una vez al día para comprar alimentos de primera necesidad como legumbres, frutas, verduras o el pan, o algunos medicamentos, corremos el riesgo de contágiarnos o si estamos incubando la enfermedad, podremos trasmitirlo a otras personas. Por eso, en COPE.es te contamos cuatro tipos de pan que puedes hacer en casa.

¿Qué pan puedo hacer en mi casa?

Cuando vamos a la panadería encontramos gran variedad de panes, desde el bajo el bajo en sal, especial para celíacos sin gluten, de tipo integral o un pan sin nada en especial.

Una hogaza

Esta receta es para hacer una hogaza básica, no tiene ni cereales, ni es baja en sal, ni integral podemos hacerlo en casa con solo cinco ingredientes y con nuestro horno.

500 gramos de harina blanca (4 tazas).

(4 tazas). 350 mililitros de agua templada (1 taza y media).

(1 taza y media). 15 gramos de levadura fresca.

10 gramos de sal.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1. Mezcla todos los ingredientes con las cantidades indicadas: la harina, el agua, la levadura y la sal. Cuando los tengas juntos, utiliza tus manos para amasar la masa. Puedes hacerlo en la mesa, pero evita echar más harina, porque, aunque al principio la masa sea poco manejable, irá cambiando hasta que sea más cómoda. Un tipo de amasado se puede basar en plegar y hacer rodar la masa sobre la mesa.

2. Cuando hayas terminado de amasarla, dale forma de bola y deja que fermente. Métela en un bol con un poco de aceite y cúbrelo con un trozo de tela. El resultado de esta primera fermentación debería ser que la masa se hinche hasta conseguir el doble de su volumen. Este proceso debe llevar como una hora.

3. Cuando haya doblado su volumen es el momento de volver a ponerla encima de la mesa y darle forma. Hazlo con cuidado: primero aplasta suavemente la masa hasta que consigas la forma de disco. Después ata la tela, llevando las esquinas de la masa al centro como si estuvieras envolviendo un regalo. Dale la vuelta a la masa para que los pliegues queden abajo y con las dos manos gira la masa para darle forma de bola.

Ahora coloca esa bola que has conseguido, con los pliegues hacia arriba y mételo en un bol cubierto por un paño de cocina, donde antes hayas espolvoreado con harina, para que se pegue. Cúbrelo y deja que fermente por segunda vez durante una hora o una hora y media.

4. Precalienta el horno: Antes de meter el pan en el horno, ponle la temperatura máxima que tenga, suele ser en torno a los 250 º. Coloca una bandeja con agua en la base del horno para hacer vapor cuando metas el pan al horno. Vuelva el pan en una bandeja que esté cubierta por papel de honor y hazle unos cortes en la superficie para que el pan se expanda en el horno.

Durante los primeros 10 o 15 minutos mantén la temperatura del horno al máximo. Cuando pase ese tiempo retira la bandeja del agua y reduce la temperatura a unos 200 º y continúan horneando el pan unos 25 o 30 minutos hasta que la base del pan suene hueco.

Pan sin gluten

Los celíacos son personas que no toleran la proteína denominada ‘gluten’ que se encuentran en algunos cereales como el trigo, la avena, la cebada o el centeno. Por eso, aquí te proponemos una receta para hacer pan sin gluten. Necesitamos los siguientes ingredientes:

500 gramos de maicena o harina sin gluten.

500 ml de agua tibia.

40 ml de aceite de oliva.

10 gr sal.

8 gr de levadura fresca sin gluten.

1. Mezcla la maicena, la levadura fresca y la sal en un recipiente grande. Si no tienes en casa levadura fresca, puedes utilizar del tipo en polvo, pero sin gluten. Si utilizas la levadura fresca disuélvela primero en agua un poco templada. Cuando estén mezclados haz un agujero en el centro e introduce el agua templada y el aceite. Sigue movimiento hasta conseguir una masa.

2. Cuando todos los ingredientes se hayan convertido en una masa, mancha tus manos con aceite y harina y amásala hasta conseguir una bola. Después tápala con un trapo húmero, déjala reposar y que fermente durante 45 minutos o 1 hora. La masa deberá doblar su volumen.

3. Coloca el pan en un molde o en la bandeja del horno y vuélvelo a cubrir con un trapo húmero y déjalo reposar durante otra hora. Cuando pasen esos 60 minutos, calienta el horno a los 200º C , arriba y abajo y pon un vaso con agua en una de las esquinas para generar vapor. Haz unos cortes en la parte superior del pan para celiaco, mételo en el horno y déjalo durante 40 o 50 minutos. Para saber si está listo, fíjate si se ha dorado y da unos pequeños golpes; si suena a hueco está hecho.

Pan de semilla

Este pan se conoce como pan de cabaña, es especial porque contiene distintas semillas y harinas. Su preparación solo nos llevará una hora y media, pero también tenemos que tener en cuenta el tiempo que tiene que estar en reposo que son unos 30 minutos y el tiempo de cocción, 40 minutos. Estos son los ingredientes del pan de semillas:

225 gramos de Harina de Trigo.

25 gramos de harina de trigo integral.

2.500 gramos de semillas: lino, sésamo y pipas de girasol.

30 ml. de Agua (a 25ºC aproximadamente).

25 gramos de Levadura fresca.

5 gramos de sal.

1 cuchara de aceite de oliva.

5 gramos de azúcar moreno.

1. Mezcla todos los ingredientes, excepto las semillas, amasa a mano o con varillas durante 10 minutos y deja reposar durante 30 minutos, es el primer fermentado.

2. Echa harina en una superficie lisa para poder amasar y darle forma a la hogaza. En ese paso puedes incluir las semillas al gusto de cada uno.

3. Fermentación: Deja sobre una bandeja durante 35 – 40 minutos a 28ºC. Humedece el pan con un poco de agua, solo unas cucharaditas y vuelve a añadir harina por encima.

4. Precalienta el horno a 230ºC y deja cocer la hogaza durante aproximadamente 1 hora a 200ºC. Cuando esté hecha puedes cortarla en rebanadas para congelarlas o para tostar.

Pan integral

Por último, te proponemos la receta para hacer pan integral en tu casa, en tu horno de la forma más sencilla posible. El tiempo de preparación es de 4 horas y 25 minutos, pero dentro de ese período está incluido el tiempo de cocción y de fermentación. Estos son los ingredientes que necesitas para elaborar una barra de pan integral:

300 gr de harina integral.

200 gr de agua.

2 gr de levadura seca de panadero (o 6 gr si es fresca).

6 gr de sal.

1. Tamiza 150 gramos de harina integral, cuando lo tengas incluye el resto de harina hasta llegar los 300 gramos. Échala en un recipiente ya nadie la levadura y el agua hasta que no queden zonas de harina seca. Añade la sal y sigue mezclando.

2. Saca la masa a la encimera y amásala, cuando compruebes que se ha vuelto elástica, coloca en un bol una cucharadita de aceite y mete la masa. Tapa el recipiente con un paño o con papel transparente, deja que fermente hasta duplicar su volumen. El tiempo dependerá de la temperatura, pero puede llevarte entre 1 o 2 horas.

3. Después amásala en la encimera, dobla la masa como si fuera un sobre y forma un rollito. Colócala sobre papel de horno y tápala con un paño. Déjala que reposar por segunda vez.

3. Precalienta el horno a 220º, mete el pan y hazle unos cortes de 3mm de profundidad. Cocínalo durante 10 minutos a 220 º y luego bájalos a 200 durante unos 15 minutos; hasta que se vea dorado. Cuando suene hueco ya estará listo.

