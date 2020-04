Cómo hacer tortitas de chocolate ligeras cuando no tienes nada en casa

Es época de confinamiento, de estar en casa sin poder salir y de cocinar, de cocinar mucho. En ese sentido seguro que más de una vez te ha entrado el antojo de preparar algo dulce, pero no encuentras el modo de hacerlo, piensas que es muy difícil o te falta algún ingrediente. No hay que dejarse llevar por ello y desde COPE te vamos a enseñar cómo es posible hacer unas sabrosas tortitas de chocolate con muy pocos ingredientes de tu despensa. No será necesaria salir a comprar más elementos que los que solemos tener por nuestra cocina.

Unas buenas tortitas nos servirán para acompañar un desayuno contundente de fin de semana, como complemento a un postre delicioso o simplemente como tentempié en que echar mano en cualquier momento. Sea como fuera hay que ponerse manos a la masa para poder llevar a cabo nuestro postre. En primer lugar, deberemos incorporar harina a un bol. En concreto vamos a poner 120 gramos de harina integral. Si no tenemos integral, incorporamos de la que tengamos, no pasará nada. A esa harina le añadiremos chocolate derretido. Si no tenemos chocolate podemos poner cacao en polvo. Debe ser chocolate lo más puro posible para que la mezcla sea adecuada. Azúcar de caña le pondremos una piza si deseamos, aunque también lo podemos hacer con un poco de miel, que de igual forma endulzará el plato. A ello hay que poner la levadura, un huevo y sal. Con todo finalizamos con la leche, unos 180 mililitros de ella.

Con todos los ingredientes, removemos para hacer que la mezcla sea homogénea, no haya grumos, puesto que, de lo contrario, el resultado no será el adecuado. Una vez dispuesta la mezcla, dejamos reposar en torno a media hora para que se asienten todos los ingredientes.

A continuación, en una sartén antiadherente, ponemos un poco de mantequilla, la cual nos va a servir para engrasarla bien. Con una cuchara sopera, vamos añadiendo una buena cantidad de nuestra mezcla de tortitas cada vez. El fuego debe estar muy bajo para que se cocine sin quemarse, es como si estuviéramos haciendo una tortilla de patata. Hay que estar muy atentos para darle la vuelta y que no se pasen de hechos. Podremos que ver que la mezcla está preparada por un lado cuando empiecen a salir pequeños grumos por la masa.

Para finalizar solo hay que apilarlas todas en un plato y servir al gusto con algún sirope preferido o simplemente tomarlos solos para que sean más saludables, pues con el cacao puro que le hemos puesto, la propia tortita se configura como un postre en sí, una manera deliciosa de endulzar el tiempo que estamos en casa.