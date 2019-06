El desgarrador adiós de la mujer de Reyes: "No imagino la vida sin ti"

El futbolista José Antonio Reyes falleció este sábado a los 35 años en un accidente de tráfico en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuando regresaba a su casa desde Almendralejo en un Mercedes de alta gama tras entrenar con el Extremadura. El primer atestado señala que el jugador iba a 237 kilómetros por hora en una carretera cuya velocidad máxima era de 120. En el accidente también murió un primo del futbolista y otro está ingresado en estado de máxima gravedad con el 60% de su cuerpo quemado.

Las muestras de dolor y condolencias se han sucedido a lo largo de todo el fin de semana, especialmente en el mundo del deporte. La expareja y la que era la actual mujer del futbolista también han querido dedicarle unas bonitas palabras a través de sus redes sociales. "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo q despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas q no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi", decía Noelia en su cuenta de Instagram junto a un vídeo donde se ve al futbolista con dos de sus hijas.

Anna, su exmujer, también le ha dedicado unas bonitas palabras. "Hoy es un día muy triste para todos, sobre todo para nuestro hijo, le diste muchísimos consejos pero ninguno para superar tu pérdida tan pronto...en esta estación nos despediamos cada vez que te ibas, pero felices esperando que volvieras y hoy vamos rumbo a tu Sevilla para despedirte desgraciadamente por última vez, para decirte, aunque ya lo sabías, que te vamos a querer y respetar siempre y que jamás te vamos a olvidar!! Fuiste, eres y serás el mejor padre que mi hijo pueda tener, lo importante de una familia no es vivir junta sino estar unida, gracias por regalarme lo mejor de la vida, nuestro hijo! Ojalá todo fuera un mal sueño... GRACIAS POR EL CARIÑO QUE ESTAMOS RECIBIENDO!!", ha escrito.