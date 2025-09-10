Deseado por los coleccionistas: el objeto musical de los 60 que podría hacerte ganar hasta 6.000 euros

La moda es caprichosa y como suele decirse, todo vuelve. Lo que hace años se consideraba un simple trasto, hoy puede llegar a convertirse en auténtica pieza de coleccionista. Lejos de desaparecer - y pese a que muchos los daban por muerto desde la llegada del CD y, más tarde Spotify -, los vinilos y casetes, objetos codiciados, han pasado de ser un recuerdo polvoriento en el trastero, a resurgir con más fuerza que nunca gracias a la fiebre por lo vintage.

Pero detrás de esta pasión por lo antiguo no solo hay nostalgia. La paradoja es que quienes más están impulsando esta moda no son quienes la disfrutaron y vivieron en su día, sino lo jóvenes. En un mundo en el que basta un clic para saltar de canción, estas reliquias musicales obligan a frenar: colocar la aguja en el disco, rebobinar la cinta o pararse a contemplar unas portadas que cuentan parte de la historia de la música.

CUANDO LA MÚSICA SE CONVIERTE EN ORO

Lo que hace años era solo un recuerdo del pasado, hoy puede tener un precio sorprendente. Discos y cintas que durante décadas pasaron desapercibidas, se han convertidos en tesoros de colección llegando a valores sorprendentes, siempre que se trate de ejemplares raros o difíciles de encontrar: ediciones limitadas, lanzamientos raros o artistas icónicos.

Estos tesoros se han vuelto cada vez mas demandados en el mercado. Los coleccionistas y aficionados pelean por conseguirlos, subastas en internet y tiendas especializadas que registran largas listas de espera. Lo que ayer era un objeto olvidado, hoy se ha convertido en un bien muy buscado, casi como si se tratara de un pequeño lujo al alcance de pocos.

los vinilos más buscados

En un mundo digital donde la música se consume al instante, algunos vinilos se han convertido en reliquias a precios desorbitados.

Entre los vinilos mas codiciados del mercado se encuentra "The Freewheelin" de Bob Dylan (1963), una edición rara que incluye la canción "Talkin’ John Birch Paranoid Blues" que fue retirada del disco en las ediciones posteriores y que puede llegar a valer hasta 6000 euros.

Otro caso excepcional es el single "That’ll Be The Day" de The Quarrymen, la banda que antecedió a los Beatles y que contaba con Paul McCartney, John Lennon y George Harrison. Publicado en 1958, este vinilo es considerado el más valioso de la historia, con un original que llega a costar 117.153 euros.

Bob Dylan

los casetes más buscados

Entre los casetes más codiciados del mercado se encuentra “Xero” (1997), la maqueta que marcó los primeros pasos de la banda que más tarde se convertiría en Linkin Park. Esta cinta es considerada una rareza extremadamente difícil de encontrar y puede alcanzar un valor de más de 2000 euros.

Otro ejemplar excepcional es “The Versace Experience – Prelude 2 Gold” (1995) de Prince, una edición limitada y promocional cuya exclusividad la convierte en una de las cintas más valiosas del mundo (una copia original llegó a superar los 3.450 euros) .