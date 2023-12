La desagradable broma de un joven a sus compañeros de piso que casi les enemista: "Los traumaticé"

Siempre decimos que no es nada fácil vivir en una comunidad de vecinos, porque cada persona es un mundo y a veces, convivir con ellos, se puede hacer cuesta arriba. No en vano se han hecho series retratando estas situaciones, como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, aunque, muchas veces, la realidad supera la ficción.

Lo cierto es que nos preocupamos mucho de las comunidades de vecinos, pero puede haber una situación un poco más difícil que es la de vivir en un piso compartido con personas que apenas conoces o con las que no te une una relación estrecha de amistad. Es lo que le ha pasado a Garret, un joven usuario en TikTok que ha contado su experiencia con sus compañeros.

Resulta que está harto de que todos ellos no limpien la cocina cada vez que la utilizan, que no laven los platos ni las tazas. Por eso, decidió hacerles una "pequeña" broma para asustarlos y que limpiaran sus platos. "Traumatizando a mis compañeros de piso para que laven los platos. Yo también soy culpable" decía este chico.

La broma consistía en comprar cucarachas de plástico de broma e ir metiéndolas en el fregadero y en los platos sucios, para que se llevaran un susto nunca más los dejaran sin fregar. Fue entonces cuando llamó a sus compañeros de piso para que lo vieran y, una de ellas, empezó a lamentarse y a gritar "oh, no". Una broma que casi les enemista pero que, afortunadamente, acabó bien.

El divertido método de una vecina de Huesca para acabar con las ratas de su negocio

de esas plagas no deseadas que pueden acabar haciéndote perder los nervios.



Es exactamente lo que le pasó a María, de Huesca, que descubrió que en su negocio había Así es el divertido método que utilizó y que escandalizó a algunos vecinos, aquí puedes escucharlo.

Es exactamente lo que le pasó a María, de Huesca, que descubrió que en su negocio había una plaga de ratas ingente y que tenía que atajarla de algún modo

"Cuando nos veían... Entraba con una bolsa de basura y hasta que pudimos tapar el baño fue un caos" aseguraba entre risas María, que dice que ahora se ha quedado como una anécdota, pero que, en el momento, estaba atemorizada. Y es que ella regentaba, en ese entonces, una asociación en donde los niños y los adolescentes de la localidad podían acudir a jugar a cartas, al fútbol, y a entretenerse y tener acceso a la cultura en general. Lo que no esperaba es que una plaga de ratas acabase por colarse, aunque, eso sí, les hizo frente para poder acabar con esa plaga.





