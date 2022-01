¿Cuántos pasos hay que andar realmente cada día para perder el peso tras las Navidades?

Llegan los primeros meses de enero y, con ellos, las prisas por perder esos kilos que hemos ganado de más en las comidas y cena de Navidad. Algunos optan por abarrotar las salas de los gimnasios, mientras que otros prefieren salir a correr o, incluso, a andar a la calle. Pero, ¿cuántos pasos tenemos que dar cada día en realidad para empezar a bajar esos kilos de más que nos sobran?

Y es que ya te hemos dado algunos trucos para acelerar la dieta en estas primeras semanas de 2022 con algunos trucos como el té negro e, incluso, figuras de la televisión como Jorge Fernández han compartido sus secretos para lograrlo. Aun así, sigue existiendo el eterno debate de si es preferible que salgamos a correr para perder esas calorías de más o si basta con que centremos nuestros esfuerzos en aplicar un buen plan para hacerlo caminando un mínimo de pasos al día.









Para adelgazar: ¿correr o andar?



A priori puede parecer que lo mejor para quemas calorías es salir a correr por tratarse de un ejercicio físico más intenso. No obstante, andar un mínimo de pasos al día también aporta otros beneficios como reducir el colesterol y la hipertensión, ayudar a luchar contra las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Pero en lo que se refiere estrictamente a la pérdida de peso, caminando se queman calorías sin agotar glucógeno como en la carrera, lo que puede evitar los episodios de hambre repentina al finalizar el ejercicio.

Otro detalle es que a mayor intensidad física del ejercicio, más energía utilizable o combustible ATP necesita el cuerpo, por lo que tira de más grasa y glucógeno almacenado. Es por ello que correr es más recomendable para perder esos kilos a corto plazo, pero hay que tener en cuenta que diversos estudios han demostrado que el metabolismo se ralentiza hasta en un 15% en el momento en el que perdemos peso. Es por este último detalle que algunos especialistas recomiendan andar como método de pérdida de peso a largo plazo.









¿Cuántos pasos hay que andar al día para adelgazar?



En muchos casos el saber popular puede jugarnos una mala pasada a la hora de establecer una rutina de ejercicio físico, y este puede ser el caso de las largas caminatas como maneras de hacer deporte. Y es que en la cabeza de muchas personas se encuentra el mantra de que el número mínimo de pasos al día para perder peso es de 10.000. No obstante, se trata nada más y nada menos que una estrategia de marketing de hace más de 50 años. Concretamente, creada en 1964 por la empresa Manpo-kei para promocionar un podómetro que contaba el total de 10.000 pasos. La compañía lo vendió como el contador de ejercicio físico definitivo y así se quedó en el saber popular.

No obstante, un estudio de The International Journal of Obesity determinó que el número mínimo crecía en un 50% hasta los 15.000 pasos. Según las estimaciones, el total de tiempo que tardaríamos en realizar este número de pasos es de dos horas y media, un tiempo que no todo el mundo tiene al día para dedicarlo a pasear. No obstante, hay que tener en cuenta que en esos 15.000 pasos se incluyen también los que damos para vestirnos, ir a la compra o al trabajo.