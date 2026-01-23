Empresas proponen dejar de pagar las cotizaciones durante las bajas médicas: "La factura asciende a 33.000 millones de euros al año, el problema es real y tremendo"

El problema del absentismo laboral en España ha alcanzado una magnitud tal que la patronal CEOE ha puesto sobre la mesa una medida drástica: que las empresas dejen de pagar las cotizaciones durante las bajas médicas si la situación no se frena. La propuesta fue desvelada por Rosa Santos, directora del departamento de empleo de la CEOE, en un contexto de creciente preocupación analizado en el programa 'La Linterna' junto a la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez.

Las cifras que motivan esta postura son alarmantes. Desde la pandemia, las bajas se han incrementado más de un 50%. Esto se traduce en más de 9 millones de bajas al año y casi un millón y medio de ocupados que faltan cada día a su puesto de trabajo. El coste directo para la Seguridad Social asciende a 33.000 millones de euros anuales, pero el impacto total en la economía, incluyendo la pérdida de producción y los costes de sustitución para las empresas, podría alcanzar los 130.000 millones de euros. El crecimiento del absentismo laboral en España se ha convertido en "uno de los principales problemas que tiene hoy en día el mercado laboral español", según Gómez.

Tendremos que pedir dejar de pagar nosotros las cotizaciones en los períodos de baja"

Un experto alerta porque aumentan las bajas laborales

La advertencia de la patronal es clara. "Si esto no funciona, pues tendremos que pedir dejar de pagar nosotros las cotizaciones en los períodos de baja", afirmó Santos, quien atribuye la situación a una "ineficiencia de gestión" por parte de la Administración. Las empresas se quejan de tener que asumir un problema que, consideran, debería ser gestionado de manera más eficaz por el sistema público, evaluando cada caso para evitar que la situación se prolongue y afecte a la productividad de las pymes en España.

El reto de las infraestructuras y la inversión

El debate económico, avivado por sucesos como el accidente ferroviario de Adamuz, también pone el foco en el estado de las infraestructuras. El catedrático de economía Luis Garicano ha sido tajante al afirmar que, aunque el Estado recauda más, la inversión pública es mucho menor. "Vemos que todas las redes de infraestructuras, sean los trenes, la red eléctrica, las carreteras, están todas cayéndose a pedazos, y es un problema gravísimo", sentenció.

La red de infraestructuras se cae de pedazos"

Yolanda Gómez coincide con este diagnóstico y aporta datos: la inversión en infraestructuras no llega actualmente al 3% del PIB, lejos del 5% que se alcanzó antes de la Gran Recesión. La experta señala que, electoralmente, "es mucho más cómodo bajar los billetes de los trenes a los jóvenes o subir pensiones que gastarte el dinero en mantenimiento, que en teoría no se ve".

Doble frente en Europa: campo y energía

En el ámbito europeo, la tensión es palpable. El acuerdo con Mercosur ha provocado nuevas tractoradas y la petición del líder del PP, Núñez Feijóo, de paralizarlo. Según Gómez, esta situación debilita a la Unión Europea al proyectar una imagen de división interna. "Si tú firmas un acuerdo [...] y ahora tus propias instituciones te lo paralizan, la imagen de Europa en general, pues es lo que le faltaba: todavía más débil y más dividida", opina.

El sector energético es otro punto caliente. El mes de enero ha registrado precios de la luz por encima de los 100 euros/MWh durante casi diez días. Este encarecimiento coincide con un cambio de dependencia: del gas ruso hemos pasado a depender del estadounidense. Yolanda Gómez advierte sobre los riesgos de esta nueva dependencia, especialmente ante la imprevisibilidad de figuras como Donald Trump, e insta a buscar alternativas y una mayor diversificación.

Alamy Stock Photo Factura de la luz

En este sentido, la idea de Elon Musk de que zonas despobladas de España podrían generar toda la electricidad de Europa con energía solar es vista como una apuesta por la autosuficiencia. Sin embargo, Gómez matiza que, si bien es una "gran idea", es necesario desarrollar la tecnología de almacenamiento y crear las redes de distribución adecuadas, un reto todavía pendiente para evitar problemas como los apagones por exceso de energía renovable.

Incertidumbre global y valores refugio

La complicada geopolítica mundial y la incertidumbre generalizada tienen un reflejo directo en los mercados. El precio del oro ha vuelto a batir récords, con una subida del 15% en lo que va de año, consolidándose como el principal valor refugio. Los inversores, según los expertos, recelan cada vez más de la deuda estadounidense y buscan seguridad en los metales preciosos.

Este nerviosismo también se ha dejado sentir en el IBEX 35, que ha cortado su racha de casi dos meses en positivo. "El dinero es miedoso", recuerda Gómez, y la incertidumbre actual, junto a problemas estructurales de fondo como el inmenso agujero del sistema de pensiones, dibuja un panorama económico complejo y lleno de desafíos para España.