El enfado de Pedro Martín tras ver el penalti pitado a Bartra en el Betis-Barcelona: "Pitan lo que les da la gana"

Partido cómodo este sábado del FC Barcelona ante el Betis en La Cartuja de Sevilla, aunque el choque comenzó de lado verdiblanco tras el tanto de Antony, pero los de Hansi Flick remontaron ese tanto liderados por un gran Ferran Torres con tres goles y ya se fueron al descanso con 1-4 en el marcador.

penalti bartra

En el minuto 56 del encuentro, el colegiado Hernández Maeso señaló penalti por una mano de Marc Bartra al disparo de Rashford. En un primer momento, el árbitro sobre el césped no señaló la pena máxima, pero tras ser llamado por Iglesias Villanueva desde el VAR, rectificó su decisión y marcó la pena máxima.

Imagen VAR de la mano de Marc Bartra en el Betis-Barça

Lamine Yamal fue el encargado de tirar el penalti y de transformarlo para subir el quinto tanto al marcador.

tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, ninguno de los comentaristas entendía la decisión del colegiado. El director del programa líder de la radio deportiva española, Paco González, apuntaba lo siguiente: "Qué porros con las manos en el fútbol actual ¿No habíamos quedado que si le había dado en un propio rebote con el cuerpo, rechace con el cuerpo, ya no se pitaba?".

El exjugador del Betis, Oli, y actual comentarista de Tiempo de Juego, tampoco estaba de acuerdo con la decisión colegial: "Nos van a volver a todos los locos con el fútbol, con la manera de pitar, madre mía".

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, se mostró muy enfadado con el arbitraje: "¿Qué me quieren, poner de los nervios? Yo ya he dicho muchas veces que si no me dedicara a esto, ya estaría en mi casa, bajo tierra para no ver a esta gente pitar, si pitan lo que les da la gana". Además, para Pedro Martín, el culpable "es el que pita en el campo, que lo está viendo perfectamente".