¿Cómo mentalizar a tu hijo de la vuelta al cole después de seis meses?

Si preguntamos a los niños veremos que hay de todo. Desde los que tienen ganas de volver al colegio después de casi seis meses sin pisarlo, a los que se le han cogido gusto a las vacaciones y a estudiar desde casa y les cuesta regresar a las aulas. Sea lo que sea, lo cierto es que los expertos coinciden en que un regreso físico a las escuelas es fundamental para su sociabilización y su desarrollo integral.

Se podría decir que expectación e inquietud, marcan este año la rentrée de los escolares abocados a un curso diferente e incierto que evolucionará a la par que la situación epidemiológica. Un desconcierto que puede generar frustración y ansiedad en algunos padres, profesores y niños y que debemos por tanto conocer para evitar o al menos suavizar en la medida de lo posible.

VER A LOS AMIGOS

En general, los niños suelen vivir el retorno a la vida escolar "como un acontecimiento ligado al reencuentro con los amigos", lo que de entrada les podría hacer "más llevadera la experiencia", apunta el psicopedagogo y profesor de Psicología de la Universitat Abat Oliba CEU Ramón Novella, que cree que en general están menos estresados que sus padres. Eso sí, ve conveniente advertirles antes de nada de que "puede pasar de todo" y de que "la evolución de los acontecimientos nos puede llevar a un segundo confinamiento".

DETECTAR EL ESTRÉS

Esta asunción de nuevas normas y la vuelta a las aulas, pueden ser una fuente de estrés o ansiedad. Andrea Ollero, vocal del área de psicología educativa del COPCV, afirma que estos estados pueden aparecer como respuesta adaptativa a la nueva situación y que por tanto habrá que observar si se tienen que tomar medidas en caso de que se prolonguen en el tiempo.

Para ello debemos de estar atentos a signos como una "comunicación difícil, el rechazo a hablar del nuevo curso, los nervios, las dificultades en el sueño o en la alimentación", explica Novella.

HABLAR Y HABLAR

Para Andrea Ollero, el primer esfuerzo que se debe de afrontar es la comunicación. Determinar e informar sobre las novedades "es fundamental para evitar posibles angustias y miedos".

Informar sobre las novedades "es fundamental para evitar posibles angustias y miedos

Por eso, es necesario que desde la administración y desde la escuela, se informe con antelación a las familias, puesto que estas, podrán transmitir los cambios a sus hijos. Por el contrario, si ni familia, ni alumnado, saben con que se encontrarán al volver a la escuela o en el instituto, es más fácil que pueda aparecer miedo, desconfianza y una sensación malestar.

VENTILACIÓN EMOCIONAL

La psicóloga aconseja hacer, durante los primeros días de clase, sea cual sea el nivel educativo, sesiones de 'ventilación emocional', con el objetivo de compartir sensaciones y preocupaciones.

A través del diálogo, escritos, dibujos, o juegos dinámicos, se ha de hablar sobre el confinamiento, la nueva normalidad, las normas sanitarias, o las preocupaciones, así como transmitir que tienen que colaborar puesto que todos somos responsables de todos. Esta técnica, "les permitirá asimilar las novedades y los maestros, obtendrán información sobre el estado emocional de la clase".

Además, no hay que olvidar que para muchos niños la vuelta al cole viene acompañada de un cambio de etapa. “Necesitan un proceso para asimilarlo, los profesores en estos casos deberían dejar a un lado durante la primera semana lo curricular y dar rienda suelta a la imaginación con juegos colaborativos y que fomenten esa socializacion que tanto necesitan”, explica a cope.es Pilu Hernández Dopico, CEO del Pupitre de Pilu.

LA IMPORTANCIA DE LA SONRISA

El profesorado, al igual que las familias, es un grupo de referencia e importantes figuras de apego para los niños, niñas y jóvenes. "Este colectivo es clave para que el inicio y el curso en sí, sea exitoso. Es importante que se muestren contentos y calmados, que interioricen con serenidad los nuevos protocolos y que se sientan seguros a nivel sanitario, ya que de ellos dependerá gran parte del afrontamiento de las familias. "Es fundamental dar toda la información y apoyo posible al profesorado, se tiene que cuidar al cuidador", insiste Ollero.

Podemos despertarles con su canción preferida en lugar del sonido del despertador

Y no está de más ayudar a los más pequeños desde casa a empezar el día de buen humor. “Despertarles con su canción preferida en lugar del sonido del despertador” puede ser una magníifica idea para comenzar con otro talante los primeros días, añade Pilu Hernández.

PROPÓSITOS REALES

Además insiste la experta en la necesidad de marcarnos “propósitos reales”. “Nos exigimos demasiadas cosas al inicio de curso, es aconsejable ser realistas e ir ajustando las horas de estudio y las rutinas paulatinamente".

LOS NIÑOS SON NIÑOS

Es obvio pero a veces se nos olvida. “Debemos permitir que los niños se comporten como niños. "No proyectarles nuestro miedos, ellos no se preocupan como nosotros, tienen la habilidad de vivir en el aquí y en el ahora. Muchos no anticipan cómo serán las clases ni en los posibles rebrotes o una vuelta al confinamiento. Son los padres los que se plantean este tipo de cuestiones, los que se encuentran más angustiados o temerosos ante la situación", señala Laura Córdoba Rodríguez, psicóloga en TherapyChat. "En muchas ocasiones proyectamos nuestros sentimientos en los niños y esto produce que ellos también reflejen cómo nos sentimos". Debemos crear situaciones donde los niños puedan jugar, ya que les permite relajarse y relacionarse. Para ello es importante mantener rutinas y un horario regular, en la medida que sea posible. También se pueden crear nuevas rutinas que se adapten al nuevo entorno, con el objetivo de permitir en ellos su comportamiento habitual”,

No es necesario exagerar para que entiendan la situación

VIGILA LO QUE DICES

Los niños tienden a copiar nuestro comportamiento, por eso es importante que" interioricemos el mensaje que les trasladamos para que ellos también puedan adoptarlo", advierte Córdoba." No es necesario exagerar para que entiendan la situación. Lo más aconsejable es preguntarles por la información que poseen y si tienen alguna duda o temor. Si la situación está bien explicada no recurrirán a su imaginación para cubrir su falta de información", reconoce la experta.