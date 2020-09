El sello para que los niños recuerden lavarse las manos

"Muchas veces, cuando hablas de virus a los niños pequeños no saben lo que es, no se lo imaginan. Y, si no ven nada, pueden creer que sus manos están limpias. La idea es aportar un pequeño juego para que los más pequeños tomen conciencia de la higiene de manos". Así describe Paco Narváez, Gerente de Colop España, el objetivo de Protect Kids Stamp.

Es un sello que imprime sobre la piel el dibujo de un virus con cara y ojos. Es lavable, de manera que la estampa se puede eliminar. Y ese es el reto para los niños: acabar con el "monstruito" con agua y jabón. Para Narváez, es "una forma didáctica y divertida" de enseñar a los niños la importancia de lavarse las manos por ejemplo "antes de entrar al colegio, o antes de acceder al comedor de la escuela".

Nacho tiene 6 años. Cada día al llegar a casa, su padre le pone el sello en las manos. Lo primero que hace es ir al lavabo para limpiarse bien las manos. Tiene muy claro los pasos que debe realizar:

La tinta es hipoalergénica y está homologada por la Unión Europea para el uso en menores. Si la limpieza es correcta, puede bastar uno o dos lavados para eliminarla. Los expertos que han asesorado a la empresa recomiendan cuatro estampaciones: una por cada palma de la mano y su reverso. Cada cuño puede llegar hasta las 20.000 estampaciones y, una vez agotado, hay posibilidad de recargarlo.

Conscientes de que un sello es una herramienta que pueden usar varias personas y que, por lo tanto, es fácil que se contamine, han decidido incorporarle una protección antibacteriana en la parte exterior. "Si pasa de mano en mano, la banda protectora hace que los gérmenes que puedan estar en la superficie del sello desaparezcan. De esta manera, intentamos garantizar en la medida de lo posible que no se propague el coronavirus", explica Narváez.

Colop es la empresa austríaca que ha diseñado Protect Kids Stamp, y está especializada en la fabricación de sellos. La filial en España se encuentra en Barcelona, desde donde coordinan los hasta casi 400 distribuidores con los que cuentan en nuestro país. En los 4 meses que la iniciativa lleva en marcha, han vendido 4.000 unidades tanto a particulares como a colegios, con un coste de 12 euros. Ahora, también están recibiendo encargos de grandes plataformas, y ya han encargado un pedido de 10.000 unidades a la central austríaca para seguir distribuyendo el producto.

E-MARK, EL MARCADOR DE MASCARILLAS

Además del sello para niños, la empresa está trabajando en un sistema de estampación de mascarillas. Su nombre es E-MARK, y permite marcar el momento exacto de inicio de uso de la protección. Busca facilitar un control digital de las horas de uso de la mascarilla, para asegurar que el usuario no sobrepasa los 240 minutos recomendados de uso máximo para la mascarilla quirúrgica.