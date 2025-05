Cuidado con los mosquitos: el tigre te hace 20 picaduras en menos de tres minutos

Madrid - Publicado el 24 may 2025, 15:59 - Actualizado 24 may 2025, 16:00

Comienza el calor y con las altas temperaturas también aparecen visitantes estacionales como los mosquitos cuya presencia se comienza a notar. Hay que tener muy en cuenta que a partir de los 13 grados, el ciclo de vida de los mosquitos es mucho más rápido, y conforme van aumentando las temperaturas, la posibilidad de tener picaduras cada día es mayor. Porque a más calor, más huevos ponen y más eclosionan estos. En tan solo cinco días pueden llegar a cerrar el ciclo larvario, con lo cual las posibilidades de que haya más población son cada día mayores.

Ricardo Jiménez, catedrático de entomología, la ciencia que se ocupa de los insectos, y experto en control de plagas de la Universidad de Valencia, ha explicado en Fin de Semana la relación del mosquito con el calor y el agua. "El mosquito es igual a agua. Si no hay agua, no hay mosquito. Lo que ocurre es que habría que diferenciar dos cosas bien distintas. Por un lado, lo que son los medios antrópicos, los medios urbanos, las ciudades, sobre todo a partir de 20.000 o 25.000 habitantes, y otras zonas que están más o menos urbanizadas, porque ya las casuísticas son distintas".

el famoso mosquito tigre que acecha en las alcantarillas

Advierte el experto en este picajoso insecto que "en España tenemos un problema en las ciudades desde el año 2004, que es el mosquito tigre, el famoso mosquito tigre. Este mosquito que no necesita más que muy poquita agua y que no le gustan las grandes cantidades de agua. A ellos no le pongas un cubo de agua, un tapón de una botellita de agua y con esa agua tienen bastante. Pues aprovechan la alcantarilla, aprovechan sobre todos los sifones de las calles y ahí es donde están y prácticamente pasan su vida. Y ahí es donde pican, es donde nos vuelven locos. Ahí es donde nos sentamos una tarde en un bar, salen del albollón, vienen y te pican, y te ponen 15 o 20 picaduras y cuando te das cuenta estás rabiando de dolor. Además, pica durante todo el día, pica de día y de noche".

¿Y cómo distinguimos al mosquito tigre? "Se distingue muy bien porque lleva pintura de guerra, tiene unas líneas blancas tanto en el cuerpo como en las patas que a simple vista ya se ven porque es un mosquito muy negro, muy oscuro y con esas líneas blancas. Y es fácilmente reconocible por cualquier persona que evidentemente no tenga nada que ver con la entomología", explica el experto en control de plagas de la Universidad de Valencia.

¿Sus picaduras son diferentes de las del mosquito convencional? "Más que la picadura, es la cantidad de picaduras. Es decir, el hecho es que una hembra te puede poner en nada, en 2 o 3 minutos, te puede hacer 10-15 hasta 20 picaduras. Y cuando pican, como pone una pequeña anestesia, digamos, nosotros no notamos nada. Y es pasado como 10 o 15 minutos cuando nos salen esos habones características y con un dolor tremendo. También es verdad que ahora, en estos momentos en España, como ya hace 21 años, que está con nosotros, pues poco a poco, nuestros sistemas inmunes son más receptivos, digamos, y la respuesta de dolor de la picadura es mucho menor. Pero eso no quiere decir que ya no nos piquen o que no nos molesten.

¿Y qué hacemos cuando nos pica un mosquito con estas 15-20 picaduras del tigre? "Lo que hay que hacer, a partir de este momento y hasta que llegue el mes de octubre, es protegernos. Tenemos que tener en cuenta que durante el día nos van a picar estos mosquitos, y por la noche nos pueden picar además otros y, por lo tanto, usar repelentes. Tenemos muy buenos repelentes en el mercado, en las farmacias y supermercados, que nos duran unas 4 horas. O sea, que si nos aplicamos un repelente a las 4 horas tenemos que volver a ponerlo de nuevo porque si no, nos seguirán picando. Y en casa, las telas mosquiteras, por ejemplo, es fantástico, pero si no, pues podemos poner unas velas, o una serie de sustancias que huelen bien y que van a orientar a estos mosquitos para que no entren en nuestro hogar", recomienda el entomólogo.

la transmisión de enfermedades

Lo preocupante son los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, el zika o el virus del nilo. ¿En qué medidas están presentes en España? "Desgraciadamente les tenemos a todos. Hablar de zika, hablar del dengue, es hablar del mosquito tigre. Y hablar del virus del Nilo es hablar del mosquito más común que tenemos que está en todas partes, en todo el mundo, el cosmopolita por excelencia. Y claro, esos los tenemos. Lo que ocurre es que para que estas enfermedades se propaguen, se han de dar unas circunstancias muy especiales que por suerte no concurren en la inmensa mayoría en nuestro territorio nacional. Solamente hemos tenido problemas con virus del Nilo Occidental en Andalucía y un pelín de Extremadura y muy poquitos casos. Para la cantidad de mosquitos que tenemos y la posibilidad que tiene de transmitirlos, la verdad es que muy poquito".

Para evitar que esas consecuencias puedan ser mayores, el entomólogo advierte que "es importante recordar a nuestros municipios que matar mosquitos es muy fácil, más que matar, mantener poblaciones estables, que es de lo que nosotros hablamos. Es muy fácil porque es muy barato, comparativamente con cualquier otra cosa. Con lo que le pagamos a un cantante para las vacaciones, para las fiestas de los pueblos, tenemos para todo el año mantener las poblaciones de mosquitos a raya. Además, hoy en día tenemos unos productos de tercera generación estupendos que aplicados semanalmente o quincenalmente, dependiendo de qué escojamos y demás, hacen que estemos libres prácticamente de la posibilidad de tener una picadura. Pero hay que apostar por estas situaciones y hay que saber elegir empresas que lo hacen bien, que trabajan bien y no permitir algunos vicios que tenemos desde los años 50 en control de plagas, sino que irse a las prácticas adecuadas para que no tengamos mosquitos", subraya.