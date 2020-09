"Mi hijo tiene fiebre, ¿cómo sé si es coronavirus o una gripe común?

Que los niños tengan fiebre en invierno es bastante frecuente y hasta cierto punto normal. Aunque por lo general no se de especial relevancia a temperaturas por debajo de los 38 grados, este curso cada décima va a contar y mucho. Algunos colegios ya han avisado a los padres de que se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado de forma previa al inicio de la jornada y que con 37.5 serán enviados irremediablemente a casa.

Pero ¿qué hacemos si nuestro hijo se despierta con fiebre o malestar? “No hay que descartar nada, tal y como está la situación, por eso hay que llamar al médico para que sea él quien realice el diagnóstico”, advierte a cope.es el virólogo José Antonio López Guerrero, profesor de virología en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Virología. “A priori, un solo síntoma, como es la fiebre, que es muy común en niños durante todo el año -bien por virus respiratorios o de otro tipo-, no tiene por qué ser Covid”.

Ya que del coronavirus no les podemos vacunar, hagámoslo de las vacunas que ya existen

COVID O GRIPE

Diferenciar el Covid-19 de una gripecomún ahora mismo en niños “es complicado”, por eso insiste el virólogo en la necesidad de que sea un profesional quien valore la situación. "Muchos de los primeros síntomas del Covid-19 pueden confundirse con otros virus respiratorios y más en niños donde la sintomatología de este coronavirus suele ser muy baja o inexistente. Normalmente en la gran mayoría de los pequeños, síntomas como fiebre, tos con flema, mocos, dolor muscular o congestión nasal con moqueo nos pueden hacer pensar que se trata de un virus respiratorio de temporada”.

En general, recuerda el profesor, el Covid-19 “puede afectar a más órganos, provoca una pérdida del sentido del gusto, tos seca y fiebre, pesadez y debilidad, además de una mala saturación de oxígeno y afectación neumológica que puede acabar en neumonía en los casos más graves. Hoy en día se diferencia con una simple placa de tórax”.

¿RESFRIADO?

La situación para los padres se complica si introducimos en la ecuación la posibilidad de que pueda tratarse de un resfriado, muy habitual también entre los más pequeños con el frío del invierno.

Sabremos que no es un resfriado si pasados dos o tres días persiste la fiebre alta y la tos no mejora

Pese a que los síntomas son muy similares, tanto en la gripe como en el Covid, "el resfriado siempre va a ser más algo más corto en el tiempo y con síntomas más leves, acostumbra a presentar bastante mucosidad, algo de tos y fiebre que no suele ser muy alta ni muy persistente. Sabremos que no es un resfriado si pasados dos o tres días persiste la fiebre alta y la tos no mejora", añade a cope.es César Feliu, pediatra y miembro de Doctoralia.

No obstante, con el cuadro tan amplio que presenta el Covid, resulta difícil diferenciarlo de otras enfermedades. Por eso, en cuanto se presenten síntomas respiratorios o malestar, el niño no puede acudir al colegio y se debe consultar inmediatamente al médico de atención primaria. "No hay que olvidar que al principio de los cuadros es cuando más contagiosos son los virus", advierte Feliu.

Un solo síntoma como es la fiebre no tiene por qué ser Covid

Te puede interesar: Describen síndromes graves en niños ingresados por coronavirus en el Hospital Niño Jesús

Te puede interesa: Cada vez más niños infectados de coronavirus: estos son los riesgos

VACUNAS Y COINFECCIÓN

Debido a la pandemia, la campaña de vacunación de la gripe se ha adelantado este año a la primera quincena de octubre. Aunque se priorizará a las personas mayores que estén en centros residenciales, a quienes presenten un riesgo, niños y jóvenes con problemas respiratorios o personal sanitario, López Guerrero apunta a que en esta ocasión "lo ideal sería que nos vacunasemos todos”. "En una estación normal solo el 50%-60% de la población se vacuna, sería perfecto si ahora se aumentara ese porcentaje para evitar que el principal grupo de riesgo pudirea tener una coinfección - infección simultánea por varios virus- lo que agravaría el pronóstico del paciente”.

En este sentido, Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) propone ser este año más estrictos con la vacunación. "Ya que del coronavirus no les podemos vacunar, hagámoslo de las vacunas que ya existen".

Además vacunar en estas circuntancias a los niños, "ayudaría a hacer un diagnóstico diferencial a la hora de presentar un cuadro con fiebre alta y tos”, añade el doctor Feliu.

Te puede interesar: Los pasos para garantizar el anonimato si mi hijo da positivo por coronavirus en el colegio

Te puede interesar: Las recomendaciones que debes seguir para evitar que tu hijo se contagie de coronavirus en el colegio

LOS VIRUS NO SE "PISAN LA MANGUERA"

Así es, los virus se respetan entre ellos, lo que podría dar un cierto alivio a los padres preocupados. Quiere decir que este 2020 la incidencia de la gripe podría ser menor que en años anteriores, según ha asegurado el director emérito del Centro Nacional de Gripe en el Hospital Clínico de Valladolid, Raúl Ortiz de Lejarazu. En su opinión, las medidas de distanciamiento físico y de higiene sanitaria adoptadas frente a el Covid-19 pueden estar impidiendo "de una manera importante" el avance de la gripe.

NIÑOS CON FACTORES DE RIESGO ¿VAN A CLASE?

Los científicos siguen estudiando por qué el coronavirus no afecta por igual a todo el mundo, aunque el riesgo de que esta enfermedad sea más grave se puede relacionar con factores de riesgo o enfermedades crónicas que presente el paciente.

Hay familias que temen llevar a sus hijos al cole, especialmente si se trata de pequeños con alguna patología. "Los niños con factores de riesgo tienen que ser evaluados de forma individualizada y decidirse su vuelta al cole en consenso con sus pediatras. El riesgo no es el mismo para ellos y, por tanto, aunque el deseo es que las aulas se abran para todos, es posible que algunos no puedan regresar todavía a las clases", explica el doctor Quique Bassat, uno de los autores del documento elaborado por la Asociación Española de Pediatría (AEP). "No es lo mismo un niño inmunodeprimido por el tratamiento de una leucemia que un niño con asma leve", argumenta.