Un cardiólogo de Harvard alerta acerca del alimento que él evitaría en la dieta: "Riesgo de cáncer"

Llevar una vida saludable siempre responde al cumplimiento de varios aspectos como, por ejemplo, realizar ejercicio físico a diario, descansar correctamente y comer de manera adecuada. Este último punto, el de la alimentación, puede que sea el más importante, pues es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en cuidarnos un poco más.

Es cierto que cada persona tiene su rutina, aunque una buena alimentación conlleva consumir todo tipo de productos sin abusar de aquellos que no nos vienen tan bien. Esto no signifca que no podamos comerlos, tan solo hay que hacerlo con moderación. Ha sido un cardiólogo de Harvard el que ha alertado acerca de las consecuencias de consumir en exceso uno de ellos.





¿Qué alimento no recomienda?

Se trata nada más y nada menos que de la carne roja y los fiambres ahumados. Y es que, tal y como explica William Li, esta provoca que aquellas personas que la tomen normalmente tengan mayor riesgo de padecer cáncer de colon. Pero, ¿a qué se debe? A que "cuando las carnes se preparan con altas temperaturas, se producen las aminas heterocíclicas".

Ahora bien, esto no termina aquí. Otro compuesto que toma protagonismo al formarse en la grasa de la carne es el hidrocarburo aromático policíclico, que se encuentra mayormente en los productos ahumados. Aun así, pasa como con todo, no tenemos que dejar de consumir este tipo de alimentos, tan solo hacerlo con moderación y muy de vez en cuando. ¿Otra solución? Cocinarlos a baja temperatura o, incluso, tomarlos cuando están crudos.





Pero si finalmente elegimos no comerlos, siempre podemos encontrar otras alternativas. Una de ellas son las legumbres, una gran fuente de proteínas y vitaminas. Estas, además, nos llenan de fibra, no contienen una gran cantidad de grasa y ayudan a regular nuestro colesterol.

El alimento típico español que no debes tomar por la noche

Si hay algo de lo que no nos podemos quejar en España es de nuestra gastronomía, ya que la variedad de platos que existe en cada región, hace que esta sea mucho más variada. Es en esta época del año donde destaca uno por encima de los demás: el gazpacho. Este intento de sopa fría se ha consolidado como el producto estrella del verano.

Uno de sus ingredientes básicos, el tomate, aporta vitamina C y licopeno, un antioxidante que nos protege del daño celular y ayuda a nuestro corazón. Pero, ¿es bueno consumirlo todos los días? Parece que no. A raíz de aquí debemos fijarnos en la cantidad de sal que contiene en caso de comprarlo en el supermercado, pues puede superar la cantidad diaria recomendada.





Otro punto a tener en cuenta es la acidez que este puede provocar, sobre todo por la noche. Es por ello por lo que la mejor opción es consumirlo durante el día, bien al mediodía o antes de la comida.Si por el contrario decidimos consumirlo por la noche, correremos el riesgo de arrastrar problemas de reflujo o gastritis.