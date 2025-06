Nasir es un joven afgano que huyó de la guerra y se refugió en el Ajedrez: "Los talibanes lo asocian a algo maligno"

La historia de hoy tiene un gran impacto emocional. El protagonista es Nasir un chico afgano que a los siete años se interesó por el ajedrez. Su abuelo fue su maestro. Su vida ha sido una partida constante donde cada movimiento tenían su peso. Poco después de que los talibanes llegasen al poder en Afganistán tuvo que huir del país.

Llegó a España para empezar una nueva vida sin conocer ni el idioma ni las costumbres, huyendo de la guerra, pero con la pasión por el Ajedrez intacta. Hace apenas unas semanas Nasir supo que los talibanes habían prohibido el Ajedrez en su país natal. Nada le sorprende. Hoy Pilar García Muñíz y Javi Nieves ponen voz en 'La Tarde' al caso de Nasir.

FREEPIK Imagen de un tablero de ajedrez.

Su vida es una partida de Ajedrez

El caso de Nasir es para quitarse el sombrero. Tiene 22 años, cuenta con una beca para refugiados y compagina sus estudios de Ingeniera Informática con su trabajo en hostelería. Vive a más 6.000 kilómetros de su hogar y todos los meses envía dinero a su familia para ayudarles a pagar el alquiler.

Para Nasir el ajedrez es mucho más que un deporte: "La primera vez que vi jugar a mi abuelo y a sus amigos me empezó a gustar. Mi abuelo nos enseñó a mi primo y a mi. Ahora significa mucho más para mi, ahora veo muchos más movimientos que al principio. En muchas ocasiones lo he relacionado con mi vida y he aprendido a cómo sobrellevar las cosas".

Nasir es un afgano que reside en Valencia y empezó a jugar al Ajedrez a los 7 años

Yolanda García Ruiz, docente de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Valencia, fue clave en la vida de Nasir y su hermana que les acompañó en los primeros meses. "No sé cómo decirle gracias. Cuando fuimos a Alemania y volvimos aquí a empezar de cero fue quien nos salvó. Teníamos una situación muy complicada, no encontrábamos piso, mi hermana estaba enferma... Le agradezco mucho porque no hubiese llegado hasta donde estoy sin ella", añade el joven Nasir.

La Resiliencia

El 15 de agosto de 2021 los talibanes entraron en Kabul tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados. Según el Alto Comisionado de la ONU casi 6 millones de personas se vieron forzosamente a abandonar el país en el primer año de guerra. El día en el que los talibanes tomaron el poder se vieron imágenes devastadoras en el aeropuerto de Kabul donde decenas de personas fueron asesinadas y otras lograron escapar de la masacre.

"Yo creo que es porque no han estado abiertos a ninguna idea del exterior. Solo creen en lo que aprendieron de niños. Siempre han estado en guerra y con pensamientos muy antiguos. Esto de prohibir el ajedrez, por parte de los talibanes, lo asocian con algo maligno. Ellos siempre han tenido problemas con el pensar, por eso han prohibido a las mujeres ir a la universidad", comenta Nasir.