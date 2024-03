¿Eres de los que ha aprovechado estos días festivos de Semana Santa para viajar? Si es así, seguro que lo que querías era aprovechar y salir fuera de tu ciudad, preferiblemente a un destino con playa. Porque sí, estas fechas en las que apenas da comienzo la primavera, lo normal es acercarse a un sitio con costa, aunque sea para oler el mar y meter los pies en el agua.

La única pega es que, en esta Semana Santa en concreto, el tiempo no acompaña mucho. Hay viento, lluvia, y muchos de los pasos no han podido salir en estos días santos. Sin embargo, eso no debe ser motivo para que no sean días de recogimiento, reflexión, y de disfrutar con nuestros seres queridos.

Por eso, quizá uno de los planes que más vamos a ver es el de salir a un bar o a un restaurante a tomar algo con las personas que más queremos. Eso sí, te recomendamos que si planeas hacerlo, lo hagas con reserva, que en estos días hay más afluencia de lo normal.

La bronca de un dueño de un restaurante al cliente

Y si vas a reservar, mejor será que la confirmes cuanto antes, porque, de lo contrario, harás como este cliente de un restaurante de Murcia. Resulta que había reservado para un día en concreto, con la petición de que les preparasen un arroz con marisco, para que estuviera listo cuando ellos llegaran.

El problema llegó cuando decidieron no acudir a la reserva, sin avisar al restaurante. Por tanto, fue el dueño quien se puso en contacto con él, y, obteniendo el rechazo, decidió "echarle una bronca" por no avisar con tiempo.

"El arroz está hecho, ¿qué hago con el arroz" empezaba preguntándole. Era el cliente quien le decía que "lo normal" era que no lo hubiera preparado sin confirmar la reserva, a lo que le daba una lección el dueño.

"Si es posible, no vuelvas a hacerlo. Estas cosas hacen daño porque en hostelería tenemos pocos días rentables a la semana y uno es el domingo. He tenido que decirle a varias mesas que no tenía sitio y se me ha quedado la vuestra sin aprovechar. Encima nos dejáis aquí hecho un arroz de marisco, que cuesta dinero y tiempo hacerlo" decía.

"Empatiza un poco con la gente que está todo un día festivo trabajando" sentenciaba.

Así puedes hacer esta Semana Santa las torrijas más sanas que controlan tu colesterol

Este último postre, uno de los más demandados entre los comensales y de los más requeridos para todos los que cocinan o van a restaurantes. Sea como sea, sabes que lo de comer una torrija suele ser algo casi prohibido, por la cantidad de azúcar y grasa que tiene.

Por supuesto, una vez al año no hace daño, pero si eres de los que las come durante la Semana Santa, seguro que este artículo te interesa. Porque no tienes por qué renunciar a las torrijas, ya que hay una forma de cocinarlas mucho más sana y sin azúcar ni aceite.

Toma nota, porque esta receta definitiva, que ayudará a que controles el colesterol, la da la tiktoker Vanesa Mora, que explica cómo hacerlas paso a paso.



Los ingredientes, podríamos decir que son los mismos, con la salvedad de que no hay aceite ni azúcar. Tendremos: leche, canela, piel de naranja, 2 huevos y miel.

Así es cómo se preparan paso por paso: Lo primero que haremos es calentar la leche con la piel de naranja y la canela en una olla y añadirle la miel cuando ya esté caliente Batir los dos huevos y echar la leche (ya preparada anteriormente) a los huevos batidos Con los panes típicos de torrija (o pan de molde o brioche) y empaparlos en la mezcla de leche y huevos Meterlos ya preparados en la freidora de aire a 180 grados durante diez minutos Una vez doradas, echarle miel por encima y disfrutarlas Con estos sencillos pasos, tendrás unas torrijas exquisitas que serán mucho más sanas y más disponibles para comer.