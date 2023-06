El dueño de un bar de Madrid se queda a cuadros con el nombre de la calle donde trabaja: "Se han equivocado"

Seguro que, si te fijas en la calle en la que vives o la que frecuentas porque es tu lugar de trabajo, no ves nada que te haga gracia o que te sorprenda. Porque, normalmente, las calles no tienen un nombre irrisorio, pero hay algunas que llaman la atención especialmente. Si no, que se lo digan a Antonio Vázquez, el dueño de un restaurante en Madrid que se ubica en una calle con un nombre de lo más sorprendente. Si no le crees, escucha cómo se llama la calle en este audio, porque te va a dejar a cuadros, igual que a él.

"Se habían equivocado sin duda" decía Antonio entre risas en Herrera en COPE, que nos explicaba que en los 53 años que lleva trabajando en el restaurante la gente sigue sin dar crédito de la calle en donde trabajan. No solo eso, porque alguno, incluso, llega a pensar que se trata de una broma. Y no, no es para menos.

Los nombres más curiosos de las calles de España

¿Sabías que en Valladolid, cuando quieras, te puedes plantar en la calle “Me falta un tornillo”? Imagínate lo que es llegar y preguntar por esa calle, aunque no es la más sorprendente de todo nuestro callejero. En un pueblo de Guadalajara, en Robledillo de Mohernando se encuentra la calle “abraza mozas”, y en Zaragoza está la Avenida de Súper Mario Bros y la “Calle de la Ventana Indiscreta”.

En Madrid está la calle “Alegría de la Huerta", en ella está la tienda de fotografía de Javier Guindal, que nos contaba que "parece que estamos aquí riéndonos continuamente, te sorprenden cuando te lo preguntan, sobre todo los proveedores, creen que les gasto una broma" aseguraba en Herrera en COPE.

No te lo pierdas, porque en Torrijos, Toledo, puedes quedar a tomar en algo en la calle “Gibraltar español”. Allí, José Antonio Oliva tiene una ferretería en ella y escucha lo que nos cuenta de la guasa de los clientes cada vez que pasan por allí. "Vienen por primera vez, cuando me preguntan por teléfono, les dices el nombre de la calle, se asombran y se ríen. Si vienen por primera vez, traen la sonrisita en la cara como diciendo a ver dónde estoy" explicaba.

La Calle Gibraltar Español la tenemos también por ejemplo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y en Toledo la encontramos en Consuegra y en Anchuras.

Y hay una buenísima en la que nos vamos a detener. Está en el municipio de Tacoronte, en Tenerife, que tiene cerca de 24 mil habitantes. Hay una calle que tiene una fábrica de refrescos de cola al lado de una bodega local y ellos han logrado “bautizarla” como la calle “Calimocho”, la popular bebida donde se mezcla vino y refresco de cola.

Daniel Díaz, anterior alcalde del municipio de Tacoronte, nos contaba en Herrera en COPEque tenían que "sí o sí, asumir la toponimia popular" a la hora de nombrar la calle.

"Es la única calle de toda España que vincula una fábrica de refrescos y una bodega, no hay ninguna otra. Son dos grandes actividades industriales y creo que no se marcharán, pero ha llamado la atención de forma muy importante, sobre todo, en País Vasco" aseguraba. Tanto, que la tienen escrita de dos formas, como suena, y con K y con TX.

Su nombre artístico

