Un bar de Tenerife publica en Twitter cómo ha devuelto el plato un cliente y los usuarios no pueden creerlo

La llegada del verano supone, para muchos, escapar de la rutina, salir del lugar de residencia y visitar la playa o hacer turismo con familia, amigos o en pareja. El verano también es sinónimo de terrazas, un hábito que en España mantenemos durante todo el año, pero que durante los meses de más calor nos gusta de manera especial. Y no solo es tiempo de tomarse una caña al sol, sino también de frecuentar, más a menudo, bares y restaurantes.

El desencuentro entre los dueños de un restaurante de Lloret del Mar, en la Costa Brava, y un cliente insatisfecho se ha convertido en viral después de que lo compartiese el conocido usuario Soy Camarero. Y es que el principal reproche entre ambos era que el usuario, en un afán por explicar una mala reseña del local, acusaba a los camareros de haber estado mirando constantemente el teléfono móvil, no solo mientras estos tomaban nota de los pedidos, sino incluso cuando estaban cobrando a los comensales.

Pero no solo el asunto de los dispositivos móviles era lo que llamaba la atención en las redes, sino los términos en los que ambos estaban intercambiando mensajes. Desde "bro" hasta "primo", como le respondía el local desde Google. Y es que cada vez estamos más y más acostumbrado a ver interacciones rocambolescas entre clientes y establecimientos, precisamente por la accesibilidad de las redes sociales y por la visibilidad que estas dan.

"Sitio postureta que aparenta ser lo que no es", comenzaba criticando el cliente. "El encargado de la terraza mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando (desconecta un poco bro). Las dos estrellas se las doy por el tartar de rodaballo, estaba bueno" matizaba el usuario, que dejaba una reseña de dos estrellas sobre cinco. Una crítica ante la que el local decidió no achantarse, acrecentando la polémica.

Un bar alucina por como devuelve el plato un cliente

La última anécdota que circula por redes sociales ha ocurrido en Tenerife, en concreto en la localidad de Las Galletas. Un usuario de Twitter, presumiblemente el dueño del bar o un trabajador del mismo, ha compartido una imagen con el plato que ha devuelto un cliente tras pedir camarones. En la imagen se pueden ver tres bloques perfectamente diferenciados y alineados de las tres partes del marisco que no se comen.

Una situación un tanto anómala que no ha pasado desapercibida en la red social, con comentarios de lo más ingeniosos. Mientras un usuario comenta que le "encantaría ver como tiene los cables y enchufes de casa" dicho comensal, otro asegura que es "forense". Otro grupo de tuiteros ha logrado encontrar los defectos en la perfecta disección del marisco.