La sincera opinión de Tomás Guasch sobre la nueva seleccionadora de la selección española femenina de fútbol: "¿Lo bendicen?"

Andrea Peláez lo adelantó en Tiempo de Juego: Sonia Bermúdez será la nueva seleccionadora de la selección femenina de fútbol de España, en sustitución de Montse Tomé. El cambio en el banquillo, confirmado por la Cadena COPE, llega en un momento clave, tras resultados irregulares y tensiones internas. Y como es habitual en El Tertulión, Tomás Guasch no se mordió la lengua a la hora de dar su visión sobre la decisión.

“Las muchachas bendicen a la Bermúdez”

En pleno debate radiofónico, Guasch lanzó una pregunta directa: “Yo… las muchachas… ¿Las muchachas bendicen a la Bermúdez?”. A lo que José Luis Corrochano respondió sin dudar: “Parece que sí”. El periodista, con su estilo irónico y conciso, zanjó: “Pues para adelante. ¿Qué descubrimos que no sepamos? Ya está. Pues esta es la que ha elegido el núcleo duro, las artistas, pues la Sonia como si fuera otra”.

Sus palabras dejaban claro que, para él, el visto bueno del vestuario es suficiente para respaldar el cambio. Un punto de vista que, en cierta forma, coincidía con el de Santi Cañizares, quien añadió: “En el fútbol femenino, en lo que respecta a la selección femenina, el bagaje de los entrenadores no es lo que le hace continuar en el puesto. Ya lo vimos en el mundial pasado”. Puedes escuchar el debate completo en el podcast de El Tertulión de Tiempo de Juego.

Alamy Stock Photo La entrenadora Sonia Bermúdez de España fotografiada durante un partido de fútbol femenino entre las selecciones nacionales femeninas sub-19 de España y Alemania en la final de la Eurocopa Femenina Sub-19 de la UEFA el viernes 30 de julio de 2023 en Lovaina, Bélgica.

Mientras tanto, Miguel Rico reconocía no tener demasiada información del entorno de la selección, pero recordó que, en su opinión, la eliminación en la Eurocopa por penaltis no debería ser motivo de cese, lo que le llevaba a pensar que la decisión estaba tomada antes del torneo.

El final de Montse Tomé

La salida de Montse Tomé, que se hará oficial este lunes según COPE, pone fin a una etapa marcada por altibajos. Tomé asumió el cargo con el reto de mantener el impulso que llevó a España a proclamarse campeona del mundo, pero los últimos resultados y las diferencias internas han precipitado su marcha. Su paso por la Eurocopa, que terminó con derrota por penaltis ante Inglaterra en la final, generó un intenso debate en Tiempo de Juego, con opiniones como las de Mapi Vilas, Santi Cañizares o Emilio Pérez de Rozas.

Sonia Bermúdez, por su parte, llega al banquillo absoluto tras una brillante etapa como seleccionadora sub19, con la que conquistó dos Europeos consecutivos. Exdelantera de clubes como el Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y FC Barcelona, donde marcó 123 goles en 141 partidos, su trayectoria como jugadora y entrenadora la coloca ante el mayor reto de su carrera: liderar un grupo de campeonas del mundo en un momento de transición.