La contundente respuesta de un bar de Barcelona a un cliente que quería el chupito gratis: "Sí, disculpa..."

Los desencuentros entre los camareros o los dueños de los bares con los clientes es de lo más normal y, una vez tenemos las redes sociales, cualquiera puede compartirlos y se convierten en motivo de debate. Ha sido el caso de la queja de un usuario que, tras una cena en un restaurante de temática asiática de Barcelona, publicaba una mala valoración del establecimiento, pero lo hacía bajo un pretexto de lo más curioso: no le habían querido invitar al clásico chupito al terminar de comer.

Un comentario que no se ha quedado sin respuesta por parte del local, que ha acudido rápido al portal de reseñas de Google para responder a la crítica del cliente, en una réplica que se ha vuelto viral. Y es que, cierto es, suele ser costumbre en algunos restaurantes, no todos, que tras una comida contundente, el restaurante se ofrezca a invitar a los comensales a un chupito, ya sea de pacharán, orujo o limoncello para, como suele decirse, “bajar la comida”. Pero, como decimos, no es algo obligado, sino que depende de cada bar, de cada dueño o, como ocurría en este caso, de la bebida que los consumidores hayan elegido.









La respuesta de un local tras pedir que le inviten al chupito



La reseña aparecía en la pestaña de valoraciones de Google del establecimiento, un restaurante de Barcelona de nombre Koh, situado junto al Poblenou de Barcelona. El usuario le había dado una calificación de dos estrellas sobre 5, a lo que procedía con su explicación ya que, como asegura, sí que le gustó la comida, y fue un problema más bien monetario: “La comida es buena, pero no creo que valga lo que piden. Y, a nivel detalle, si ofreces un chupito con lo que pago por cenar podrías invitar”.

La respuesta del restaurante no se hizo esperar y respondió de una manera de lo más irónica: “Sí, disculpa, es que no sé por qué no invitamos a un sake de exportación...” Y es que el sake es una bebida japonesa que, pedida a ciertas marcas, puede resultar excepcionalmente cara. Aún así, el restaurante tiraba de ironía con el nombre del usuario que hacía la crítica: Igual que el golf, los palos, ¿los regaláis? Digo, por lo que pagas por la hora...” La referencia era, concretamente, al nombre del usuario: “GMM Crazy Golf Tour”, entendiéndose que trabajaba en una empresa dedicada al mundo del golf.









Quejas en Girona porque los camareros miran el móvil



Caso similar ocurría en Lloret del Mar, en la Costa Brava, en un local en el que un cliente se quejaba de que los camareros estaban constantemente mirando el móvil. “Sitio postureta que aparenta ser lo que no es”, comenzaba criticando un cliente del restaurante Vela Mar, de Lloret del Mar. “El encargado de la terraza mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando (desconecta un poco bro). Las dos estrellas se las doy por el tartar de rodaballo, estaba bueno”, matizaba el usuario, que dejaba una reseña de dos estrellas sobre cinco.

El local, lejos de achantarse, respondía tajante: “Menuda reseña campeón”. “La hemos tenido que leer tres veces y ni así... ¿Aparentamos ser lo que no somos? Algunas veces hay clientes que no encajan o que tienen una idea equivocada del local.. aun así son bienvenidos”, replicaba el restaurante. Pero lo más curioso llegaba a la hora de explicar por qué los camareros estaban “mirando el móvil”. “Los camareros o encargados, llevan comanderos digitales no móviles y no son "bros" son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta clientes como tú. El próximo dia el rodaballo te lo pescas tu 'primo'”, sentenciaba.