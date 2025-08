Va a un bar, pide una famosa bebida y lo que le traen en su lugar le escandaliza: acabó pagando lo menos posible

Todos alguna vez, cuando hemos ido a un bar o a un restaurante, nos hemos pedido un Nestea, la famosa bebida refrescante que combina productos basados en el té. Sin embargo, lo que prometía ser una consumición bastante común, ha generado una oleada de comentarios en las redes sociales tras la interpretación que hizo el camarero de su pedido.

La respuesta al recibir lo solicitado

La clienta ha contado su experiencia en la red social Threads, la nueva aplicación creada por Meta a través de su cuenta (eimn1319), en la que explica cómo fue el detonante de todo lo sucedido. Entró con su marido para tomarse un Nestea ella y un botellín él, cuando el camarero decidió ofrecer como alternativa al Nestea algo completamente inesperado: un vaso grande con hielo junto a una botella de té limón de la marca Hacendado (perteneciente a Mercadona).

El problema fue en aumento cuando el camarero pretendía cobrarles 3,30 euros por dicho producto, lo que dejó a la consumidora perpleja y desembocó en una discusión: "El camarero nos dice que le paguemos lo que creamos conveniente para no seguir discutiendo”. Para evitar conflictos mayores, el marido de la compradora optó por zanjar el asunto pagando 5 euros por las dos cosas, concluyendo su mensaje con una pregunta hacia los demás usuarios: “¿Qué opinan?”

Respuestas y reacciones

La anécdota y su posterior cuestión han servido para que otros usuarios contaran las experiencias similares que han vivido y vieran que su caso, no es un hecho aislado. Una historia similar le ocurrió a @estibaliz.i.abalos: “Me pasó en un bar con una manzanilla. No tenía, dijo que un momento, cruzó al Mercadona y compró la de allí, la más barata.... Y me clavó dos pavazos por la manzanilla, que el paquete entero no sé si vale 0,50". Sin embargo, tampoco ha estado exento de críticas: “Que no se juega con el pan de la gente, si no puedes o no quieres pagar lo que está establecido en el local te vas a un súper, te compras dos latas y te sientas en un parque a tomarte algo…”

La lluvia de comentarios que ha generado pone de manifiesto una práctica que puede llegar a generar desconfianza entre los clientes, aunque no esté generalizada. Esto alimenta otro posible debate sobre la idea de servir productos de baja calidad a un precio más elevado del que debería.