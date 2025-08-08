COPE
Una azafata confirma el único animal que se puede subir contigo a un avión bajo una circunstancia: tiene su propio asiento

Lo ha compartido en su cuenta de X y su comentario no tardó en viralizarse y generar un debate entre los usuarios

Azafata

Azafata

Lucía Blázquez

Madrid - Publicado el

2 min lectura

Según datos de Flightradar24, se registran entre 100.000 y 130.000 vuelos diarios en todo el mundo, aunque depende de la época del año y de las condiciones meteorológicas. Independientemente de las cifras, es innegable que los viajes en avión han abierto un abanico de posibilidades para explorar el mundo, incluso dando una oportunidad a aquellos que muchos consideran un miembro más de la familia: las mascotas. Sin embargo, un hilo en la aplicación X, antiguo Twitter, ha generado un debate sobre su presencia en los aviones.

EL PESO: EL MAYOR IMPEDIMENTO

El detonante de esta polémica fue cuando María, una azafata de profesión, publicó en X desde su cuenta personal (@achoorin) un hilo en el que explicaba algunas situaciones en las que sí podríamos encontrarnos animales en la cabina de un avión. Su principal objetivo era concienciar a los usuarios sobre los diferentes motivos; no obstante, su conversación no tardó en viralizarse y ya suma más de 8.000 likes.

Cabina de pasajeros

Alamy Stock Photo

Cabina de pasajeros

La experta insistió en la idea de que “si un animal sube a cabina puede ser por varias razones. (Nos saltamos la parte de animales pequeños en jaula, como gatos, perros, hámsteres, etcétera)”. Además, ha añadido: "Si os encontráis a un perro que seguramente pese más de 8 kilos (límite de peso para cualquier animal que vaya en cabina), os estáis encontrando con un lazarillo", confirma María. Lo que ha dejado sorprendido a más de uno ha sido cuando ha confirmado que “los perros lazarillo tienen su propio asiento, no se deja subir a ninguno que no porte la identificación”.

EL DEBATE EN LAS REDES: MITAD SORPRESA, MITAD INDIGNACIÓN

Otro factor que ha alimentado esta polémica ha sido el desconocimiento de algunos sobre el límite de peso en cabina. En cuanto a las reacciones dentro de la red social, ha habido opiniones muy dispares sobre el asunto: desde usuarios compartiendo sus experiencias personales hasta otros expresando su indignación sobre esta normativa aérea.

