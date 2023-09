Un argentino va al supermercado en España y se queda en shock por lo que encuentra: "Los roban"

Que el precio de los alimentos se ha disparado es algo innegable y todos los hemos notado a la hora de ir al supermercado. Con lo que más se ha notado, sin ir más lejos, ha sido el aceite de oliva. Con el exponencial aumento del precio de las botellas de aceite de oliva, muchos supermercados se han movilizado y han llegado a poner incluso alarmas en las botellas. Algo nunca antes visto.

No obstante, no se trata al parecer del único producto que también se ha protegido de esta forma y así lo ha evidenciado este joven argentino que vive en España. A través de su cuenta de TikTok @travel_luke, este joven deja constancia de sus peripecias en nuestro país y uno de sus últimos vídeos trata, precisamente, por los supermercados. En él, alucina con muchos de los productos que llevan alarmas.

"¿España se está pareciendo a Argentina?", es la pregunta que hace el joven antes de comenzar su vídeo. Nada más comenzar, explica que en una ocasión hace dos años, cuando aún vivía en Argentina, se sorprendió por el mero hecho de que las latas de atún tuvieran alarmas. Algo que, ha dicho, también les ha sucedido en España.





"Estamos en el mercado Carrefour, acá en España y fue como un déjà vu porque encontramos diversos productos con alarmas en los supermercados de España", ha asegurado el joven en el vídeo. Así se dispuso a grabar diversos productos que contaban con este tipo de dispositivos de seguridad: latas de atún, cepillos de dientes, pasta de dientes, enjuagues bucales, desodorantes e incluso jabones y detergentes para lavar la ropa.

"Algo que nos voló la cabeza es ver los enlatados como por ejemplo pulpitos, calamares, sardinas protegidos con dispositivos de seguridad", continúa el vídeo. Así, el joven alega que comenzó a investigar del porqué ocurría esto. "Hay varias noticias afirmando que se añadieron alarmas a los productos debido a los hurtos, ya que hubo un aumento en la canasta básica y los consumidores no quieren asumir ese costo", añade. Sin embargo, aclara que esto "no sucede en todo el país, sino en determinadas zonas".





Un vídeo que han desmentido muchos españoles a través de los comentarios, alegando que esto no ocurre en España. O al menos, no de forma generalizada. "Hace 45 años que vivo en España y jamás he visto eso en Carrefour", "es un caso puntual de alguna zona o barrio", "es muy raro, en la mayoría no hacen esas cosas" o "yo nunca los he visto así" son solo algunos de los muchos comentarios que ha recibido este vídeo.





Las frutas y las hortalizas son dos productos imprescindibles que también están sufriendo la subida de los precios, como sucede con el aceite de oliva. En el último año, vieron incrementados sus precios un 2,9 % y un 11 %, respectivamente, los precios de frutas y verduras. Sin irnos muy lejos en el tiempo, a cómo estaban la sandía y el melón el año pasado, eran productos de lujo, ya que llegaron a costar hasta 12 y 13 euros, precios que no todo el mundo se podía permitir. Vuelve a ver aquí a García Muñiz charlar con un frutero madrileño, dándote todas las claves sobre esta cuestión.

