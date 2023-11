Un alumno va con máquina de escribir a clase y lo que hace siembra el caos: Todos le miran

La máquina de escribir es un dispositivo en desuso. Por eso resulta tan llamativo ver una en la universidad y más si la utiliza un alumno que tiene poco más de 20 años. Didac Ribot es un youtuber que triunfa en redes sociales y en esta ocasión se ha hecho viral al ir a clase con una máquina de escribir.

El vídeo acumula más de 24 millones de visitas en TikTok y en él podemos ver como el joven saca el dispositivo en plena clase y comienza a utilizarlo. Al teclear, hace un ruido realmente molesto, lo que llama la atención de todos los alumnos presentes en el aula. Unos le miran con cara de incredulidad, mientras otros no pueden contener la risa.

Minutos después, Didac aparece en la biblioteca, de nuevo con la máquina de escribir. "¿Esto hace un ruido que flipas, no?", le pregunta el estudiante que tiene a su lado. El youtuber contesta negando con la cabeza y comienza a teclear con total normalidad. El ruido que provoca hace que irrumpa en escena la responsable de la biblioteca, con la que bromea. "Lleva el silenciador", asegura el joven.





El vídeo tiene miles de comentarios de lo más variopinto, desde aquellos nostálgicos que aprendieron a usar la máquina de escribir en sus años como estudiante hasta los que no pueden contener la risa con las caras de los estudiantes que salen en las imágenes. Además, el youtuber cuenta con un vídeo de mayor duración en Youtube en el que se puede ver la secuencia entera de lo que ocurrió en la biblioteca.

La idea de un alumno cuando su profesor prohíbe los ordenadores en clase

Las redes sociales han abierto una ventana que nos permite descubrir historias que se tienen lugar en cualquier punto del mundo. Un ejemplo es el relato que protagonizaba hace unos meses un profesor de la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania. Él imparte clase de Ingeniería Mecánica e hizo una petición excepcional a sus alumnos: les pidió que no llevaron portátiles a clase, pues prefería que atendieran a sus explicaciones en vez de tomar apuntes.

No obstante, no todos le hicieron caso. La intención era que los alumnos entendiesen la materia al pie de la letra. Es decir, tal y como él la explicaba. Él pretendía que tomasen apuntes, pero por medios más clásicos y no por medio de un ordenador. Fomentando de este modo la concentración durante la clase y potenciando la atención de los alumnos en el aula.

Sin embargo, un estudiante se lo tomó al pie de la letra y acudió a clase con una máquina de escribir que no dudó en utilizar. Algo llamativo para la época en la que nos encontramos.





El vídeo en cuestión, que era compartido por el perfil @nick_le___ a través de TikTok, fue grabado por uno de sus compañeros de clase y se ha hecho viral en redes sociales. En él puede verse cómo el docente está explicando la materia en clase, cuando el protagonista de este relato comienza a escribir.

Se trata de un aula donde lo único que se escuchaba era la lección del profesor, pero... de repente, comenzó a oírse el sonido de las teclas. El silencio reinaba, pero terminó por romperse con la ocurrencia de este alumno, y es que no es común ver actualmente en cualquier universidad el sonido de las teclas de esa máquina de escribir.

El resto de alumnos no salían de su asombro al ver lo que hacía su compañero, mientras que el profesor comprobaba, en plena clase, como perdía la atención de los estudiantes. Justo lo contrario a lo que buscaba al prohibir los ordenadores.