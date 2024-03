El alimento que debes guardar junto a tus patatas para que se conserven más tiempo: lo tienes en tu nevera

Seguro que alguna vez has notado un olor desagradable en tu despensa y al buscar de donde provenía has descubierto que venía de las patatas. Uno de los grandes problemas de este alimento es su conservación y es que en tan solo unos días cambian de color hacia uno más verdoso y le sale moho.

Lo primero que debes saber es que nunca hay que guardar las patatas en la nevera, puesto que el frío modifica su sabor. Por otro lado, es esencial tener en cuenta qué alimentos pones cerca de este tubérculo.

La cebolla y la patata no pueden convivir al lado, ya que la primera puede absorber la humedad del tubérculo, además de emitir un gas que hace que se echen a perder antes de tiempo.

Una vez separadas en la despensa, la mejor forma de que ambas 'respiren' y permanezcan más tiempo fresco es dejarlas sin envoltorio, bastaría con depositarlas en una cesta, saco o en una caja de cartón, pero en ningún caso, en la misma bolsa de plástico del supermercado.





El truco para que tus patatas duren más tiempo

Además, en el caso de las patatas, hay un truco para que duren más tiempo sin ponerse malas. Puedes poner algunos alimentos con etileno a su lado para aumentar la durabilidad de la patata, según explica una publicación del Journal of Food Science and Technology.

El etileno es un gas presente en algunas frutas que, ubicado cerca del tubérculo, ralentiza su germinación. Este gas se encuentra en manzanas, peras o melocotones y puede ayudarnos, de forma notable, a conservar nuestras patatas. Por tanto, poner alguna de estas frutas junto a tus patatas puede hacer que estas duren más tiempo.

Alimentos que no debes guardar en la nevera

Además de las patatas, hay varios alimentos de la lista de la compra que es muy probable que estés guardando en tu nevera, pero que es recomendable que conserves fuera de esta.

El primero de ellos son los tomates. Son frutas y son perecederos, pero no son los que más rápido se pudren. Los tomates pierden sus propiedades a bajas temperaturas. El frío modifica su proceso de maduración y altera su aroma, así como su sabor. En un estudio de 2016, se pusieron varios maduros en el frigorífico durante siete días. Unos voluntarios los comieron y calificaron el sabor como menos sabroso que los frescos.





Por otro lado, encontramos las salsas. Es habitual verlas en el frigorífico, pero este alimento contiene tanta sal y conservantes artificiales que la proliferación de bacterias en su interior a temperatura ambiente es extraordinariamente difícil. En realidad todo depende de si nos gustan más frías o del tiempo, porque no existen razones para conservarlas en la nevera. Esto sucede en todos los casos, excepto el de la mayonesa casera, que no debe abandonar nunca el electrodoméstico.

El jamón es otro de los alimentos que puede mantenerse en refrigeración, pero cuanto más tardemos en consumirlo veremos que las cualidades van mermando. El jamón serrano pierde su aroma y su sabor tan característico a temperaturas bajas. Aún así, tiene un pero. Si es cortado a cuchillo, lo óptimo es consumirlo en el momento. Cuando es comprado en charcutería, sí que se recomienda meterlo en la nevera y sacarlo 10 minutos antes de comerlo.

Jamón Ibérico





Por último nos fijamos en el chocolate. Si comes este dulce después de sacarlo de la nevera te estás perdiendo parte del placer que provoca la degustación de una buena porción. Seguro que alguna vez has observado que este tenía una especie de capa blanquecina y has notado que su sabor no era tan intenso. El frío empeora el chocolate. Eso sí, para su conservación óptima hay que alejarlo de la luz.