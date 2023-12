El alimento con fama de saludable que en realidad es dañino para tu salud: un clásico de la cocina andaluza

Si vas a Sanlúcar de Barrameda no puedes dejar de ir a un buen bar o restaurante y probar sus exquisitas tortillitas de camarones. Es sin duda la tapa estrella de esta zona costera que se consume durante todo el año. Además, los camarones son un ingrediente muy versátil que puede utilizarse para hacer caldos o pastas, entre otros.

Este marisco es una fuente importante de proteína y al mismo tiempo de un mineral como es el cobre. Junto a esto, los mariscos son una fuente importante de omega-3 que se produce en algas que consumen ciertos peces.

Qué le pasa a tu cuerpo si comes demasiados camarones

Sin embargo, el consumo excesivo de camarones puede ser realmente perjudicial para la salud. De manera natural, una porción contiene un nivel medio de colesterol, pero al prepararlo en tortilla se le suelen añadir alimentos con un alto contenido graso, como la mantequilla.





A esto hay que sumar que si tomamos demasiado marisco estamos aumentando los niveles de ácido úrico de nuestro organismo. Esta subida tiene lugar cuando nuestro cuerpo no es capaz de eliminar de manera natural esta sustancia y aumenta el riesgo de padecer gota, una enfermedad reumática que surge por la formación de cristales en las articulaciones.

La clave para evitar este problema está en la cantidad de camarones que se consumen y es que las porciones de este marisco que se sirven en algunos restaurantes pueden ser mucho más grandes que las recomendadas. Es frecuente ver imágenes en las redes sociales en las que se critica que más que una tortillita, parece que se están sirviendo un plato tal cual del marisco.





Un ejemplo es la fotografía que compartía el usuario Ángel Munárriz en X (anteriormente Twitter) de un bar de Barbate. "¿Creías que las tortillas de camarones eran eso que has comido? Pues no", escribía. El post recibía multitud de respuestas, entre las que llamaba la atención una que decía: "Ni tanto, ni tan calvo. Una cosa es no ver camarones en la tortilla y otra es no ver la propia tortilla".

Cómo preparar tortillitas de camarones

Nunca una receta tan sencilla ha creado tanto furor entre la población. Para preparar tortillitas de camarones, basta con una masa sin huevo, elaborada con harina de garbanzos y unos camarones crudos. A la hora de elaborarlas, tenemos que evitar que la masa quede excesivamente gruesa, ya que de esta manera no queda igual de crujiente y concentrándose mayor porcentaje de grasa en la fritura.

La receta, paso a paso

El proceso es bastante sencillo. En primer lugar, nos hacemos con un cuenco donde mezclar la harina de trigo con la de garbanzos. A ello tenemos que añadirle, para potenciar el sabor, el perejil y la cebolleta picada. Finalmente, incluimos los camarones crudos y frescos.

El color amarillento tan característico de las tortillitas de camarones se consigue añadiendo cúrcuma (similar al azafrán) a la masa. Una vez tenemos todos los ingredientes en el bol, añadimos un vaso de agua fría para a continuación removerlo todo.





Si todo ha ido bien, la masa quedará ligera. Dejamos que repose en la nevera por un periodo aproximado de treinta minutos. Pasado este tiempo, volvemos a añadir un chorro de agua fría a las tortillitas de camarones para volver a batir.

En este punto, llega el momento del cocinado. Para ello, utilizamos una sartén de grandes dimensiones, ponemos aceite de oliva virgen extra y, cuando se caliente el aceite, vamos depositando pequeños trozos de la masa batida hasta que vaya cuajando. Es importante que queden bien doratitas por ambas caras.

Una vez se hayan frito, extraemos el aceite con papel absorbente para colocarlos en la bandeja donde la vayamos a servir a los comensales.