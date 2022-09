Carlos Herrera responde al revuelo y explica por qué detesta la mantequilla: "Es detritus"

La conversación entre Carlos Herrera y Carlos Moreno, 'El Pulpo', ha vuelto a tener un mismo protagonista: la mantequilla. Y es que la confesión realizada por el director y presentador de 'Herrera en COPE' sobre su poco aprecio por la mantequilla ha generado un revuelo digital como pocos. Hasta tal punto ha llegado la cuestión, que algunos medios han recogido el momento en el que Herrera le explicaba a 'El Pulpo' que jamás compraría mantequilla en el supermercado. ¿Por qué?

Carlos Herrera insiste: no a la mantequilla

'El Pulpo' ha señalado con sorpresa el hecho de que el episodio de la mantequilla hubiese tenido tanta repercusión: "Nuestro episodio de 'Desmontando a Herrera' sobre la mantequilla en ese supermercado ha sido la contraportada del diario MARCA en el día de ayer. ¿No lo has visto tú?", le ha preguntado a un Carlos Herrera que, efectivamente, no era consciente de hasta qué punto había llegado el asunto.

"Te lo mando ahora mismo porque tiene mucha gracia. Yo no sé, pero alguien de MARCA nos ha tenido que escuchar, le hizo gracia y ayer lo ha cogido y lo ha publicado", ha especulado el presentador de 'Poniendo las Calles', tras lo que Carlos Herrera ha agradecido la atención puesta a la antena de COPE desde la redacción del diario deportivo: "Muchas gracias a los amigos de MARCA".

Aun así, 'El Pulpo' ha querido tirar de la lengua a Herrera: "Lo que pasa, que también se hacen muchas preguntas: ¿y por qué no te gusta, Carlos Herrera, la mantequilla?", entre risas, Carlos Herrera ha contestado, tratando de explicar por qué no le gusta y por qué no compraría nunca este producto en un supermercado: "Me parece un detritus".

Carlos Moreno ha continuado con su análisis: "Ya, es un detritus. Lo que destacan es los términos que utilizas. No eres Carlos Herrera, eres Carlos Erraro", le ha espetado, tras lo que Herrera ha confirmado: "Sí, sí, es verdad. Completamente de acuerdo". 'El Pulpo' ha continuado: "De verdad, qué barbaridad. Con toda la gente que te sigue y te quieres, si supieran cómo eres", mientras que Carlos Herrera explicaba: "No, y algunos son productores de mantequilla, pobrecitos. Les tengo mucho cariño, pero qué le vamos a hacer", ha terminado por justificarse.

Un día en el supermercado con Carlos Herrera

'El Pulpo' conoce a Carlos Herrera desde hace años. Es por ello por lo que no ha dejado pasar la oportunidad este martes de recordarle una anécdota que vivieron juntos: "Un día hay que contar, me tienes que dar el permiso porque si no, yo no lo cuento, tu reacción cuando viste que en el carrito en el supermercado te metimos una pastilla de mantequilla", ha relatado, haciendo alusión a un momento en el que expusieron a Herrera a un producto alimenticio sobre el que ya ha expresado su animadversión en repetidas ocasiones: "Cómo cogiste esa mantequilla, que no la querías ni tocar", le ha recordado Carlos Moreno.

"Ni tocar", ha confirmado un Carlos Herrera que se ha mostrado asqueado tan solo por escuchar la resonancia de la palabra mantequilla: "Detritus... yo no compro detritus y en mi carro no va el detritus. Si lo quiere comprar otro, allá cada uno con lo que haga. En mi cocina no, desde luego", ha explicado, dejando claro que la mantequilla no es algo que podamos encontrar en la cocina de Carlos Herrera.

'El Pulpo', en vistas de que el tema se animaba, le ha querido insistir: "Es odio absoluto hacia la mantequilla, no la puedes ni ver", una afirmación a la que Carlos Herrera ha respondido de forma categórica: "Es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano", dándole un portazo a su uso prácticamente definitivo.

¿Cómo hacen los huevos fritos los americanos?

En otro momento de este puente entre programas que vivimos cada mañana en COPE, 'El Pulpo' ha querido recordar una brevísima anécdota a raíz de la canción que estaba sonando en ese momento: "La primera vez que te puse esta canción, Herrera, me dijiste, esta es la manera que en América se hace un huevo frito. El 'upside down', es darle una vuelta y luego otra", una técnica que, casi como la mantequilla, le parece un tanto absurda al director de 'Herrera en COPE'.

"Sí, exactamente, el 'upside down' que es una forma tremenda de joder un huevo frito", ha explicado de forma clara. "Lo hacen con muy poca grasa, aceite o mantequilla y luego le dan la vuelta. Eso es el 'upside down' y te queda un huevo frito de mierda", un huevo frito que esperamos no tengan el disgusto de probar.