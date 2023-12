¿Es peligroso no quitar el hilo negro de los langostinos que vas a comer en Navidad?

Junto con el pavo, los langostinos son uno de los alimentos que llenan las mesas de las casas españolas en las celebraciones navideñas. Al ajillo, a la plancha con sal y aceite, en ensalada, en un cóctel, como relleno de un hojaldre o rebozados. La forma de consumirlos son infinitas, si bien el clásico no falla: simplemente cocidos.

En estas fechas consumimos buena parte del marisco de todo el año porque el resto de los meses, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada español ingiere al año, de media, 6,3 kg de mariscos, moluscos y crustáceos, es decir, un consumo claramente ocasional, de alrededor de medio kilo al mes.

Sin embargo llega la Navidad y surge la necesidad de comer este marisco. Son muchos los productos que componen las cenas típicas de Navidad que están en máximos históricos o rozándolos, lo que un año más va a hacer que las comidas y celebraciones nos rasquen aún más el bolsillo.

No obstante estos crustáceos no se encuentran entre los que más han disparado su precio. A diferencia de los percebes, las almejas o la merluza, -que son los alimentos que más suben, con incrementos de hasta el 21%, según señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los langostinos mantienen el precio que tenían a finales de noviembre.

Proteínas y omega 3

Su consumo es saludable pero como con cualquier alimento siempre hay que tomarlo con moderación. Tiene un aporte importante de proteínas y ácidos grasos omega-3, además de hierro, calcio y fósforo, lo que le hace bueno para los huesos. Son también una fuente de yodo que entre otras cosas ayuda a regular el colesterol y son bajos en grasa. Aunque no se debe abusar de ellos en nuestra dieta, sí pueden comerse con moderación en ocasiones especiales.





El 'hilo' negro

Quien haya pelado un langostino sabe que en su parte superior tiene un hilo alargado de cola a cabeza, redondeado, brillante y negro. Pero ¿qué es realmente? ¿Deberíamos quitarlo?

Se trata de su intestino. A priori consumirlo no es tóxico, de hecho no todo el mundo lo retira antes de llevárselo a la boca. Como tal puede contener bacterias que no deberían causar ningún problema si está bien cocinado.

Además en el interior de este 'hilo' puede haber restos de arena que llega a su interior a través de los animales que ingiere el propio langostino que es carroñero y se alimenta de otros animales.

Muchos cocineros aconsejan retirarlo ya que puede alterar el sabor del langostino y dejarnos cierto amargor en la boca y siempre queda más estético sin esa línea oscura.









Cocerlos: El truco del hielo

Solo necesitamos los langostinos, agua, hielo y sal. Necesitamos dos recipientes, uno con agua caliente y otro con agua fría, hielo y la sal.

Por otro lado, ponemos a calentar agua en una cazuela y cuando esté hirviendo, echamos los langostinos. Una vez están los langostinos dentro de la cazuela, se apaga el fuego y se dejan dos minutos y medio dentro del agua hirviendo.

En ese momento sacamos los langostinos del agua caliente y los echamos al recipiente con el hielo. Allí los dejamos reposar cinco minutos, se escurren y ya están listos para servir.