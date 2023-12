La receta de Karlos Arguiñano para que las croquetas queden realmente jugosas con un ingrediente de tu nevera

Las croquetas son uno de los platos más típicos en cualquier bar o restaurante de España. Existen multitud de variedades, desde las típicas de jamón hasta sus versiones dulces que están adquiriendo cada vez más protagonista. Como en toda receta, cada maestrillo tiene su librillo y cada chef sus trucos.

En esta ocasión, nos fijamos en cómo prepara sus croquetas uno de los referentes de la cocina española y probablemente el chef más mediático del país, Karlos Arguiñano. En concreto, te explicamos la receta de unas croquetas de chorizo y huevo cocido, que mezclan sabor y cremosidad.

Lista de ingredientes para preparar las croquetas de Arguiñano

En la lista de ingredientes para cuatro personas encontramos 100 gramos de chorizo fresco y 60 de harina, una cebolleta, dos huevos y dos dientes de ajo. Para el rebozado es necesaria harina, huevo batido y pan rallado. Además, tienes que contar con 600 mililitros de leche, aceite de oliva virgen extra, sal y perejil.

Prepara croquetas de chorizo y huevo cocido paso a paso

Una vez tienes todos los ingredientes, es el momento de comenzar a preparar la receta. El primer paso, según explica Arguiñano, es cocer dos huevos en una cazuela con agua durante 12 minutos.

De forma paralela, en una cazuela más grande, ponemos una cazuela al fuego con 3 o 4 cucharadas de aceite. En ella, añadimos los dientes de ajo junto a la cebolla pelada y picada. Dejamos que se poche y una vez en este punto, añadimos el picadillo de chorizo. Una vez cocinado, es momento de seguir añadiendo ingredientes. Primero la harina, hasta que se cocine y después la leche poco a poco.





En este tiempo, se habrán cocido los huevos. Los pelamos y los añadimos a la otra cazuela. Con todo junto, dejamos que se cocine entre 15 y 20 minutos más, sacamos la masa a un molde y la cubrimos con papel transparente. Cuando coja temperatura ambiente, lo metemos en la nevera y lo dejamos reposar durante varias horas.

Para el rebozado, esparcimos harina en la encimera de la cocina y vamos dándole forma a las croquetas encima. Cuando lo conseguimos, las pasamos por huevo y pan rallado. Ya tenemos listas las croquetas para freír. Puedes hacerlo en la freidora de aire, aunque la receta tradicional y la que recomienda el chef de Antena 3 es hacerlo en la sartén con una buena cantidad de aceite y a fuego fuerte.





La receta de croquetas de Carlos Herrera

Las croquetas de chorizo son una gran opción para conseguir una receta con una gran potencia de sabor, pero si eres de los que prefiere hacerlas de jamón, toma nota de la receta que ha compartido Carlos Herrera. El comunicador detallaba a sus colaboradores y a todos los oyentes la receta que él mismo prepara a menudo en su casa.

En primer lugar, hay que elegir muy bien el jamón. Puedes echar mano de "recortes del jamón que te queden, jamón que compres o tacos de jamón". Eso sí,"cuanto más bueno es el jamón mejor será la croqueta", aseguraba Herrera, que haciendo gala de su inglés, comentaba "as better as possible", para que podamos recordar este punto esencial en la receta.

A continuación, "lo sofríes un poco con una delgada línea de aceite, le añades cebolla en cantidad y sofríes todo eso junto". En el siguiente paso "le echas la harina, algo de sal, pero muy poco y pimienta negra". Una vez añadido, viene el momento de añadir la leche, donde Carlos Herrera desvelaba otro de sus trucos: "Yo le añado leche desnatada. Siempre desnatada, nunca entera porque la entera le da un sabor a la croqueta demasiada lechosa". Escucha la receta completa en el siguiente audio.

