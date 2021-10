Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas conocidas salchichas del supermercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha hecho saltar todas las alarmas a los consumidores de la presencia de gluten en un producto de salchichas vegetales de la marca Heüra. Al parecer, este componente no estaba incluido en el etiquetado del producto.

En realidad, se trata de un componente que no estaba incluido en el etiquetado del producto. "Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo", recoge el informe publicado por la AESAN.

Al parecer, la empresa Heüra se dio cuenta del problema en el producto durante un control interno. Nada más tener conocimiento del mismo, lo transmitió a las autoridades pertinentes y se ha puesto en contacto con sus clientes. Por el momento, está gestionando la retirada del producto para este grupo de personas.

Se trata de las salchichas 100% vegetal de la marca Heüra, que viene envasado en cajas de seis unidades refrigeradas o de ocho unidades congeladas.





La empresa ha recomendado a todas aquellas personas que puedan sufrir problemas por la ingesta de gluten, han pedido que eviten consumir el producto. En el caso de no haberlo comprado, piden desde la empresa no hacerlo.

No obstante, y para evitar problemas mayores, la compañía ha trasladado a las autoridades de todas las comunidades autónomas para que pueda verificarse la retirada de todos aquellas productos afectados de los lugares de comercialización del producto. No obstante, desde AESAN aseguran que "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población".

Los síntomas que te alertan de que puedes ser celíaco

Hablamos de la enteropatía sensible al gluten o sprúe celíaco, pero normalmente se conoce como celiaquía. Se trata de una enfermedad del sistema inmune, por la cual una persona reacciona de forma adversa a la ingesta del gluten. Hablamos de una dolencia que en nuestro país sufre, al menos, un no por ciento de la población.

Hay una serie de síntomas asociados que hacen más fácil la identificación de un posible caso de celiaquía. Los síntomas normalmente se sufren en el intestino delgado y se revelan como alteraciones en el tránsito intestinal, dolor de estómago, diarrea, pérdida de peso, digestiones pesadas o incluso hinchazón.





En el caso de de sufrir alguno o varios de estos síntomas, deberías tener en cuenta la posibilidad de padecer esta condición y deberás acudir a un médico para que sea él quien determine si eres celíaco.

Se trata de una serie de síntomas comunes, tanto a las personas no diagnosticadas como a aquellas que sí lo son y son perfectamente conocedores de su dolencia pero no siguen una dieta adecuada. Es por este último motivo por el que presentan los síntomas.

Si una persona sospecha que puede padecer celiaquía, es muy sencillo diagnosticarlo y no hace falta más que un simple análisis de sangre con el que se puede detectar la enfermedad.