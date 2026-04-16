"Sacarse el carné de conducir es barato si lo divides en los 50 años que vas a estar conduciendo. Pero es un gasto importante en un pequeño periodo de tiempo"

Hace unos años, buena parte de los jóvenes que cumplían 18 años se apuntaban a la autoescuela. Sin embargo, esa tradición ha perdido fuerza. Según datos de la DGT, en los años 90 el 76% de los permisos de conducir correspondían a menores de 25 años, una cifra que en la actualidad ha descendido hasta el 57%.

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Este cambio de tendencia refleja que para muchos jóvenes sacarse el carné ya no es una prioridad. Iván, un estudiante de 21 años, es un ejemplo de esta nueva realidad. Para él, el principal obstáculo es el económico: "Principalmente, porque el carné de conducir actualmente está bastante caro".

Pero el problema no termina ahí. Como hemos analizado en 'La Tarde' de COPE, a ese gasto inicial se suma "el coste de la gasolina, el seguro y demás" si se quiere comprar y mantener un coche.

Además del factor económico, en las grandes ciudades han surgido numerosas opciones de movilidad que hacen que el coche sea menos indispensable. Muchos jóvenes, como los amigos de Iván, optan por soluciones más baratas como el patinete eléctrico, que les permite evitar la compra de un coche con etiqueta ECO y el pago de aparcamiento.

Múltiples causas para un nuevo escenario

Para analizar esta situación, Pilar García Muñiz ha conversado con Fernando Lara, dueño de Autoescuelas Lara. El experto confirma la tendencia: "Es una realidad, se ha trasladado la edad de obtención". Lara explica que, aunque muchos jóvenes se apuntan con 18 años, "la edad media va aumentando y cada vez más".

Según Lara, esta tardanza responde a varios factores. Por un lado, la movilidad en las grandes ciudades ha cambiado, con alternativas como "patinetes, coches de alquiler", el transporte público o los VTC. Por otro, el elevado coste que supone tener un vehículo propio: "Si yo vivo en el centro de la ciudad, tengo que tener un coche ecológico, tengo una plaza de garaje, el coste es muy alto".

¿Es realmente caro sacarse el carné?

Ante la percepción generalizada de que obtener el permiso es caro, Fernando Lara ofrece una perspectiva diferente. "Si divides lo que te vas a gastar en los 50 años que vas a tener el conducir, es barato", argumenta.

El experto estima que el coste medio del permiso se sitúa en torno a los 1.500 euros, dependiendo de la destreza del alumno y el número de exámenes. De hecho, compara la inversión con el coste de una carrera universitaria o un teléfono móvil de última generación.

Si divides lo que te vas a gastar en los 50 años que vas a tener el conducir, es barato" Fernando Lara Profesor de autoescuela

Lara también ha abordado la subjetividad en los exámenes prácticos. Aunque reconoce que el examinador puede influir, asegura que los criterios son unificados. En su experiencia, afirma con rotundidad que "hay más aprobados injustos que suspensiones injustas". Añade que ha visto pocos suspensos inmerecidos y que, en general, los examinadores son bastante permisivos.

De hecho, el experto considera que la exigencia podría ser incluso mayor para garantizar la seguridad en las carreteras. "Si cogiéramos la ley en la mano, ni nadie aprobaría ni nadie circularía", sentencia Lara, sugiriendo que la aplicación estricta del reglamento sería mucho más dura.