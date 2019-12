¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad 2019?

La Lotería de Navidad 2019 riega de millones este domingo todo el territorio español. En total, se reparten 2.380 millones de euros en premios. El primer premio, el Gordo, reparte 400.000 euros al décimo, el segundo 125.000 euros al décimo y el tercero 50.000 euros al décimo. Cada uno de los dos cuartos supondrán 20.000 euros al décimo y para los ocho quintos serán 6.000 euros.

Estos son los principales premios del sorteo, que siempre quedan muy repartidos por todo el país. A través de este mapa, puedes descubrir qué premio ha tocado en cada zona y región de España. Una manera rápida de saber si la suerte ha pasado cerca de ti o no.

¿Y has sido tú el premiado? Gracias al buscador de Lotería de Navidad de COPE.es puedes descubrir de manera rápida y sencillo si tu décimo tiene premio o no. Basta con introducir el número de tu décimo (siempre de cinco cifras) y la cantidad que juegas para descubrir si te ha tocado algo y cuánto. Además, este año puede tocarte más dinero. Una de las novedades del sorteo es que este año se ha elevado la cantidad exenta de pagar impuestos por los premios obtenidos de los 10.000 euros que hasta ahora no pagaban a los 20.000 euros, lo que favorecerá los agraciados con menos de esa cantidad. A partir de esa cantidad se aplica una retención única del 20%. ¡Que la suerte te acompañe en este día tan especial y lleno de ilusión!

[COMPROBADOR LOTERÍA DE NAVIDAD 2019]



Buscador de premios Lotería de Navidad